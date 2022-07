La SIPEM BANQUE, banque territoriale dans le domaine de la micro et mesofinance, recrute son :

DIRECTEUR GENERAL (H/F)

Lieu d’affectation : Antananarivo—Madagascar

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Placé (e) sous la responsabilité directe du Conseil d’administration, le Directeur Général a pour missions d’assurer la gestion de la banque et sa pérennité par la mise en œuvre des stratégies définies et de la politique générale de la banque. Etant responsable de la croissance et de la rentabilité des activités de l’établissement, le Directeur Général doit assurer l’atteinte des objectifs chiffrés et renforcer la position de la banque sur le marché. Ses principales attributions sont :

• Orientation stratégique et pilotage de l’établissement : coordination et supervision des activités, développement de la stratégie et des différentes politiques de la banque, élaboration sous la gouvernance du Conseil d’administration du plan de développement, participation à l’identification de nouveaux marchés, planification des investissements en lien avec l’implantation de nouvelles agences, coordination des agences, des bureaux de crédit et des bureaux ambulants, mise en place des systèmes opérationnels, élaboration et présentation du rapport d’activité annuel au Conseil d’Administration.

• Développement commercial et marketing : définition et planification de la politique commerciale et marketing, mise en place et coordination de la stratégie de développement commercial, conception et mise en place de nouveaux produits, supervision des prises de décision d’octroi de crédit.

• Gestion administrative et financière : supervision de la gestion des ressources humaines et du développement du système d’information de gestion, élaboration et suivi des exécutions budgétaires, garant de l’amélioration des processus, suivi du respect des processus administratifs.

• Représentation et relations externes : représentation institutionnelle, renforcement de l’inclusion de la banque dans les réseaux du secteur, recherche d’alliances stratégiques, relation avec les autorités de tutelle et les partenaires extérieurs.

PROFIL RECHERCHE

• Titulaire d’un Master 2 ou Maîtrise (Bac +4 ancien régime) en Finance, Gestion, Banque ou équivalent ; • Minimum 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire (banque de détail); • 5 ans en tant que cadre dirigeant dans le secteur bancaire (banque de détail); • Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de banque ; • Maîtrise des langues malgache, française et anglaise ; • Connaissance du cadre règlementaire ; • Une connaissance du marché local serait un atout ; • Être un leader et un développeur ; • Réactivité • Proactivité ; • Capacité à analyser et prendre des risques, à les gérer et à les couvrir ; • Sens de l’organisation ; • Sens de l’initiative et autonomie ; • Capacité de négociation ; • Capacité d’analyse et de synthèse . Mobilité et dynamisme.

. Une expérience internationale serait un atout.

Merci de transmettre votre candidature composée d’un CV détaillé, d’une lettre de motivation, de vos prétentions salariales et d’au moins 3 références professionnelles avec le scan du diplôme le plus élevé, le plus tôt possible à l'adresse sipemdg22@fthmconsulting.com

Veuillez noter que la communication des références est obligatoire et vaut autorisation de les contacter.