Au service de la Coopération pour le développement depuis 40 ans, LuxDev est, sans conteste, un pilier opérationnel du dispositif luxembourgeois de coopération bilatérale.

Sa mission consiste à participer activement à la mise en œuvre de la politique de coopération au développement du gouvernement luxembourgeois qui vise pour l’essentiel l’éradication de la pauvreté ainsi que le développement durable, dans ses aspects sociaux, économiques et environnementaux. Afin de réaliser ces objectifs dans le cadre du développement mondial, le Luxembourg consacre chaque année 1 % de son Revenu national brut à l’Aide publique au développement.

Si le volume global des interventions est resté stable au cours des dernières années, les interventions de la Coopération luxembourgeoise ont été opérées au travers de cadres de partenariats toujours plus complexes. Aussi, afin de continuer de répondre au mieux aux enjeux de la Coopération pour le développement, LuxDev a échaffaudé différents mécanismes lui permettant de rester connectée à l’evolution du secteur.

Sur le terrain, le travail de LuxDev vise à renforcer l’appropriation de leur développement par les pays partenaires, c’est-à-dire leur capacité à exercer une réelle maîtrise sur leurs propres politiques et sur leurs propres stratégies de développement. LuxDev vise donc, dans chacune de ses interventions, à développer les capacités des acteurs avec lesquels elle coopère et à agir comme un partenaire fiable et reconnu. À cette fin, LuxDev cherche à maîtriser et à adopter des approches de coopération qui sont compatibles avec les principes des accords internationaux et qui sont en phase avec les mandats que lui confie la direction de la Coopération au développement du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg.

LuxDev cherche à accompagner ses partenaires, sans s’y substituer, dans leurs efforts de changements

Pour ce faire, LuxDev développe ses compétences dans les différents domaines d’intervention luxembourgeoise ainsi que dans les approches et les modalités de la coopération. L’Agence s’est, en outre, dotée, au cours des dernières années, de compétences d’analyse et de conception qui lui permettent de poser ses décisions et prises de risques sur des bases solides.

Au plan international, LuxDev participe activement aux réflexions qui sont menées par ses pairs et s’intègre activement dans les réseaux internationaux, notamment européens, où son expertise est utile. L’Agence exploite les opportunités de collaboration opérationnelle, notamment dans le cadre du code de conduite de l’Union européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement. C’est à ce titre que LuxDev est notamment devenue membre des réseaux majeurs que sont le Practitioners’ Network et le réseau Learn4Dev.

Ces réseaux permettent non seulement à LuxDev de renforcer sa capacité opérationnelle en nouant des partenariats sectoriels dans les différents pays, mais ils lui donnent un cadre idéal pour apprendre et pour anticiper ensemble.