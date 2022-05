Le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique recrute son Directeur(trice) du Développement Afrique

• Titre : Directeur (trice) du Développement Afrique

• Manager : Déléguée Générale

• Localisation : un des pays concernés par une Unité d’Oncologie Pédiatrique

(

UOP)

Résumé du poste

Le/la Directeur/trice du Développement Afrique coordonnera les activités du Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP) en Afrique francophone pour le développement de la cancérologie et travaillera en étroite relation avec les 24 responsables des unités d’oncologie pédiatrique (UOP) dans les 18 pays d’Afrique francophone. Avec un réseau de plus de 280 membres et ses acquis depuis sa création en 2000, le GFAOP est un acteur institutionnel majeur pour l’accompagnement en Afrique francophone du programme international de l’OMS en faveur de l’oncologie pédiatrique.

Le déploiement des activités du GFAOP (formation des médecins, infirmiers et personnels de santé ; recommandations thérapeutiques ; accompagnement des unités, des enfants et des familles, plaidoyer, renforcement des capacités) poursuivent des objectifs pour l’amélioration de la santé publique en Afrique.

Le GFAOP a l’ambition dans son plan stratégique 2021/2030 de traiter jusqu’à 7000 enfants à la fin de la décennie ce qui signifie un déploiement opérationnel et rapide de ses activités, la consolidation des programmes existants, le lancement de programmes pilotes dans la région, le développement de partenariats publics et privés, la consolidation des relations avec les ministères et l’amplification des relations avec la société civile. (www.gfaop.org)

Dans ses fonctions, le/la Directeur/trice du Développement Afrique :

• Contribuera à la définition des objectifs en relation avec le bureau et les chefs des unités de soins

;

• Proposera un budget de fonctionnement et un plan d’actions annuel indiquant les points d’étapes, les indicateurs de succès et les principaux risques

;

• Possèdera d’excellentes qualités de communication pour représenter le GFAOP (événements officiels, congrès, médias...

)

;

• Disposera d’une bonne connaissance de l’environnement de la santé publique en Afrique et des acteurs institutionnels du fait d’une expérience dans la région

;

Il/elle sera l’un(e) des 3 responsables de département placé(e) sous la responsabilité de la Déléguée Générale et sera membre invité du bureau de l’association.

Son poste (contrat international de deux ans renouvelables et à temps plein) sera basé en Afrique pour construire des relations de proximité avec les Unités de Soins et les acteurs institutionnels, les experts de la cancérologie pédiatrique et la société civile.

Fonctions et responsabilités du poste

• Contribuer à l’adaptation et à la mise en œuvre de la stratégie globale du GFAOP

• Réaliser la cartographie, construire et gérer des relations et des partenariats étroits avec les parties prenantes les plus critiques pour développer l’oncologie pédiatrique dans chaque pays en s’aidant des plans tactiques du GFAOP.

Les parties prenantes comprennent : Gouvernements, ministères de la santé, et responsables des plans cancer ; Associations de patients / défenseurs et groupes de plaidoyer ; Sociétés médicales et scientifiques ; ONG ; Groupes de réflexion ; Fondations de santé publique ; Tout autre intervenant ou influenceur local pertinent.

• Établir l’ordre de priorité et élaborer des plans ciblés avec ces intervenants externes clés en intégrant leurs objectifs et leurs priorités, les initiatives clés, les positions en matière de santé et de politiques, les forces et les sources d’effet de levier, les besoins en matière de renforcement des capacités et les domaines de collaboration.

• Traduire la stratégie, en tenant compte des réalités et priorités du pays, en plans d’actions tactiques prioritaires, campagnes et opportunités, afin de maximiser l’impact de la prise en charge des cancers pédiatriques

• Identifier les leviers pour assurer l’accès des patients au traitement.

• Travailler avec les sociétés médicales et scientifiques pour comprendre la norme actuelle de traitement et les besoins de la communauté médicale pour apporter une solution aux enfants atteints de cancer

• Travailler avec la communauté des patients pour comprendre les défis à affronter

• Travailler avec la communication pour définir et déployer les bons messages dans ce processus, afin de sensibiliser le public aux enjeux de l’Oncologie Pédiatrique

• Développer et piloter les indicateurs d’évaluation des plans d’actions GFAOP

• Contribuer au déploiement de la stratégie de ressources /partenariats en Afrique Francophone

Profil

• Formation

: diplôme d’études supérieures dans un domaine lié à la santé

• Expérience

: 10 -15 ans d’expérience dans les affaires publiques et / ou les rôles de plaidoyer / expérience des affaires pharmaceutiques

• Maitrise des outils de communication

• Langues :

Français et Anglais courant (oral et écrit) •

Qualités personnelles

: Vision stratégique, diplomatie, capacité d’influence et de communication, leadership, aptitude au travail en équipe, capacités d’adaptation, créativité, gestion de projets

• Mobilité

: basé en Afrique francophone. Des déplacements internationaux sont à prévoir

Statut

• Poste à temps plein

• Contrat de travail international pour 2 ans renouvelable.

Les candidat(e)s doivent transmettre leur CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 10 juin 2022