Consult Services Synergie

APPEL A CANDIDATURE

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation Locale de la République togolaise recrute pour le Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF)

UN DIRECTEUR GENERAL

Principales missions : Le Directeur Général coordonne et dirige l’ensemble des activités du CETEF. A cet effet, il a pour missions essentielles de :

- proposer en accord avec le conseil d’administration, un plan stratégique de développement du Centre en phase avec les orientations du ministère ;

- proposer et mettre en œuvre des plans et programmes d’organisation et/ou de participation aux foires, salons spécialisés, expositions nationales, régionales, internationales, universelles, etc ;

- initier des actions et manifestations à caractère promotionnel pour tous les autres secteurs de l’économie nationale ;

- organiser des événements visant à promouvoir l’entreprenariat féminin et des jeunes ;

- assurer la coordination, la gestion et la maintenance des infrastructures du Centre – Parc d’exposition et Foires de Lomé ;

- gérer et mobiliser le personnel du CETEF autour des missions et des objectifs assignés au Centre ;

- proposer pour adoption par le CA, le budget, les rapports d’activités et de gestion du centre, les comptes périodiques et toutes autres décisions ou propositions relevant de son autorité ;

Profil et compétences : Etre titulaire d’un diplôme BAC+5 en Gestion, Management, Marketing, Commerce, Ingénierie et justifier d’une dizaine d’année d’expérience professionnelle à un poste de direction (Direction Générale, Direction Opérationnelle) dans une fonction de management de foires et salons ainsi que l’organisation de grands évènements ; avoir une bonne connaissance de l’activité, du secteur du commerce et des secteurs connexes. Etre parfaitement bilingue et disposer de bonnes capacités d’organisation, de communication et de négociation ; Avoir une bonne connaissance de la gestion axée sur les résultats.

Le poste est basé à Lomé avec des déplacements à l’extérieur.

Procédure de recrutement : Le recrutement se fera en deux (02) phases : une phase de présélection sur étude de dossiers et une phase de sélection à l’issue de tests écrit et oral. Les candidats présélectionnés devront fournir un dossier complet dont la composition leur sera communiquée en temps opportun.

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV détaillé et actualisé et une lettre de motivation au plus tard le 31 Mai 2022, sur les adresses électroniques suivantes :

recrutement@cssynergie.com et cetef.recrutement@cssynergie.com

Consult Services Synergie BP : 20803 Lomé-TOGO Tél. : +228 22 22 91 35

cssynergie@cssynergie.com

Retrouvez cette annonce sur notre site : www.cssynergie.com et www.commerce.gouv.tg

https://www.linkedin.com/company/consult-service-synergie/