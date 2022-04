NOTRE ENTREPRISE

JESA est le leader africain des services de conception, d'ingénierie, de livraison de projets et de gestion d'actifs, offrant une valeur supérieure aux clients avec des solutions de bout en bout, innovantes et durables pour l'avancement industriel et urbain.

Créée en 2010, JESA est soutenue par deux puissances mondiales, OCP et Worley. En tant que l'une des plus grandes sociétés d'ingénierie en Afrique et au Maroc, couvrant les mines, l'industrie, le développement urbain et les infrastructures, JESA développe des solutions personnalisées grâce à des partenariats gagnant-gagnant, des capacités et des écosystèmes locaux et en partageant le savoir-faire.

Les principes fondateurs et les engagements de JESA sont profondément ancrés dans la sécurité et le bien-être de tous les collaborateurs, clients, partenaires et communautés locales partout où nous sommes présents.

JESA compte près de 1700 Employés avec des bureaux au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Bénin, au Sénégal et aux États-Unis, avec une forte portée mondiale. JESA est une ressource clé et un catalyseur pour la prestation de services professionnels de classe mondiale au Maroc et en Afrique.