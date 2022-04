NOTRE ENTREPRISE

Open Capital est une société de conseil en gestion et de conseil financier qui stimule la croissance, permet l'investissement et construit des marchés à travers l'Afrique. Nous aidons les entreprises, les investisseurs, les partenaires de développement et le secteur public à identifier les opportunités et à proposer des solutions uniques et percutantes. Notre mission est de faire progresser les économies africaines et de former les futures générations de chefs d'entreprise.

Depuis 2010, nous avons réalisé plus de 1000 missions dans plus de 25 pays d'Afrique subsaharienne. Notre équipe locale de plus de 150 employés à temps plein apporte l'expérience des meilleurs cabinets de conseil, sociétés de capital-investissement, banques d'investissement et organisations de développement au monde, notamment Boston Consulting Group, Citigroup, Credit Suisse, IFC, McKinsey et la Banque mondiale.