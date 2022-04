NOTRE ENTREPRISE

Chez EY, notre objectif est le suivant : Construire un monde du travail meilleur. Les expertises et les services que nous fournissons contribuent à renforcer la confiance sur les marchés financiers et dans les économies du monde entier. Nos dirigeants travaillent en équipe pour tenir les promesses faites à toutes les parties prenantes. En accomplissant cela, nous jouons un rôle essentiel dans la construction d’un monde du travail meilleur pour nos collaborateurs, nos clients et nos communautés.

Dans un monde qui change plus vite que jamais, notre objectif est l’Étoile polaire qui guide nos plus de 300 000 collaborateurs. Il leur donne un cadre, leur fixe un cap et offre un sens à notre travail quotidien. Nous aidons les pionniers du numérique à lutter contre le piratage des données, nous conseillons les gouvernements lors des crises financières, nous accompagnons le développement de nouveaux traitements médicaux grâce à l'analyse des données et nous réalisons des audits de haute qualité pour instaurer la confiance dans les marchés financiers et les entreprises. En d'autres termes, nous travaillons avec des entrepreneurs, des entreprises et des gouvernements pour résoudre leurs problèmes les plus urgents.

Grâce à nos quatre lignes de services intégrées -Assurance, Conseil, Stratégie et transactions et Fiscalité - et à notre connaissance sectorielle approfondie, nous aidons nos clients à tirer parti des nouvelles opportunités et à évaluer et gérer les risques pour assurer une croissance responsable. Performantes, nos équipes multidisciplinaires les aident à respecter les exigences réglementaires, à informer les investisseurs et à répondre aux besoins des parties prenantes.

Nous estimons qu'un monde meilleur est un monde où la croissance économique est durable et inclusive. Nous travaillons en permanence à l'amélioration de la qualité de tous nos services, en investissant dans nos ressources humaines et dans l'innovation. Nous sommes fiers de collaborer avec nos clients et, plus globalement, avec nos parties prenantes, de partager nos connaissances, nos compétences et notre expérience pour atteindre notre objectif et créer un changement positif.