Principales missions :

Porter la vision du GUDE-CI, contribuer à l’élaboration de sa feuille de route et coordonner l’ensemble des actions menant à sa mise en œuvre effective ;

Assurer l’opérationnalisation et l’atteinte des objectifs stratégiques du GUDE-CI en contribuant à (i) la compétitivité de l’économie, l’emploi, l’innovation, l’amorçage, la conquête des marchés extérieurs et (ii) l’accompagnement des starts up, TPE, PME et ETI, à la facilitation de leur accès au financement, et à l’obtention de garanties ;

Favoriser un environnement de travail adéquat et approprié pour le développement des entreprenants, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire ;

Assurer la visibilité du GUDE-CI sur le marché de façon permanente, notamment en développant une stratégie de communication adaptée ;

Superviser les opérations, fonctions et activités du GUDE-CI.

Responsabilités :

Concevoir et coordonner le plan stratégique du GUDE-CI en vue d’atteindre les objectifs et les résultats fixés ;

Développer, en lien avec les filiales, une offre de services d'accompagnement et de facilitation de l’accès au financement sur toute l’étendue du territoire ;

Assurer la promotion de l’entrepreneuriat innovant ;

Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation des ressources et optimiser leur allocation ;

Développer une stratégie de mobilisation du système bancaire sur les projets soutenus par le GUDE-CI et ses filiales en contribuant aux besoins de financement des investissements et des fonds de roulement des entreprises cibles ;

S’assurer de la gestion et de la sécurité des fonds et valeurs du GUDE-CI ;

Assurer la visibilité du GUDE-CI sur le marché de façon permanente, notamment en développant une stratégie de communication adaptée ;

Créer et entretenir des relations de confiance avec les parties prenantes, les partenaires, les investisseurs et les autorités externes, etc. ;

Bâtir, encadre et animer une équipe de collaborateurs efficaces, des leaders motivés et déterminés à relever ensemble les défis liés à l’activité ;

Assurer la gestion administrative, financière et opérationnelle du GUDE-CI ;

Suivre les indicateurs de performance et les tableaux de bord ;

Veiller à la bonne exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance ;

Élaborer des actions correctives pour tous problèmes identifiés et mener des opérations de gestion de crise si nécessaire.

Profil du candidat

:

Avoir au minimum un diplôme d’études supérieures de niveau Bac+5 ;

Avoir une expérience avérée dans l’accompagnement et le financement des starts up, TPE, PME et ETI ;

Avoir une bonne compréhension des mécanismes de financement des entreprises et l’appétence pour animer les écosystèmes d’innovation ;

Disposer de capacités organisationnelles, d’analyse et de synthèse confirmées ;

Avoir une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins dans le secteur privé et une bonne connaissance des starts up, TPE, PME, et ETI ;

Avoir déjà assumé de hautes responsabilités dans des entreprises ou organisations nationales ou internationales ;

Avoir une bonne compréhension des enjeux de la coopération avec les partenaires techniques et financiers ;

Avoir une expérience avérée en gouvernance et pilotage de projets ou de réformes structurelles et sectorielles avec les capacités nécessaires pour coordonner l’ensemble des actions menant à sa mise en œuvre ;

Avoir une expérience dans l’élaboration et l’application de plan stratégique ;

Avoir une bonne compréhension des mécanismes de financement des entreprises et l’appétence pour animer les écosystèmes d’innovation ;

Avoir de solides connaissances des procédures administratives, budgétaires, juridiques et fiscales ;

Avoir une solide compréhension de la finance d’entreprise et des mesures de performance ;

Avoir une expérience en gestion des ressources humaines ;

Avoir une connaissance approfondie des meilleures pratiques de gouvernance et de gestion d’entreprise et/ou des organisations ;

Être doter d’un esprit d’ouverture et de consensus et proposer des idées novatrices pour résoudre les problèmes ;

Être orienté résultats et capable d’impulser le changement ;

Avoir une excellente compétence en communication (orale et écrite) ;

Être capable de communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit en français et avoir une connaissance pratique de l’anglais.

Qualités personnelles

Être une personne autonome, fédératrice et engageante qui sait transmettre une vision forte des projets et mobiliser les équipes sur des objectifs ;

Être un manager complet avec une bonne culture de l’amélioration continue, leader et proche de ses équipes, possédant aussi une fibre commerciale et excellent (e) gestionnaire ;

Faire preuve d’intégrité et d’agilité, avec un tempérament entrepreneurial et le goût du challenge ;

Être un excellent communicant (oral et écrit).

Soumission des candidatures

un Curriculum Vitae ;

une lettre de motivation incluant une prétention salariale datée et signée ;

une copie des diplômes obtenus ;

deux références professionnelles.

Le Cabinet du Premier Ministre de Côte d’Ivoire porte à l’attention des Ivoiriennes et Ivoiriens résidents en Côte d’Ivoire et à l’étranger qu’il sera procédé, par appel à candidature, au recrutement du Directeur Général du Guichet Unique de Développement des Entreprises de Côte d’Ivoire (GUDE-CI). Pour accélérer le développement du secteur privé et maintenir une croissance économique forte et durable, le Gouvernement ivoirien a adopté, le 19 janvier 2022, la réforme de l’écosystème des institutions publiques d’accompagnement et de financement des starts up, très petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Cette réforme vise à offrir un point d’entrée central à tout entrepreneur ivoirien en coordonnant un continuum d’accompagnement et de financement au bénéfice des entreprises cibles. Elle est axée sur la mise en place du Guichet Unique de Développement des Entreprises de Côte d’Ivoire dont la création est intervenue par ordonnance le 26 janvier 2022, avec pour objectif de rationaliser et d’améliorer la coordination des offres publiques d’accompagnement et de financement des starts up, TPE, PME et ETI. Le GUDE-CI est créé sous la forme d’une holding avec deux filiales chargées, l’une de l’offre de services d’accompagnement technique et l’autre de la garantie. Ce dispositif sera soutenu par un mécanisme de financement structuré autour de lignes de financement à mettre en place dans des banques publiques et privées conventionnées, en vue de faciliter l’accès des entreprises cibles au financement bancaire et d’accroître la compétitivité du secteur privé national. Le GUDE-CI et ses filiales rassembleront les moyens humains et financiers lui conférant une force d’action à la hauteur des ambitions élevées, au cœur de l’écosystème entrepreneurial ivoirien. Le GUDE-CI sera propice au développement des synergies d’intervention conjointes indispensables pour démultiplier l’efficacité des efforts déployés et centralisera les actions à mettre en œuvre pour couvrir les besoins structurants non couverts par l’écosystème entrepreneurial public/privé, en privilégiant les filières économiques prioritaires. Il proposera une offre innovation pour développer une croissance durable et assurer la compétitivité du pays. Les missions et les responsabilités du futur Directeur Général sont listées ci-dessous :Cumulativement à ces fonctions, le Directeur Général du GUDE-CI occupera au sein des filiales chargées de l’accompagnement et de la garantie des positions lui conférant l’autorité et les responsabilités nécessaires pour la réalisation d’une intégration fonctionnelle au sein du GUDE-CI et l’atteinte des performances attendues.Une expérience entrepreneuriale et une dimension internationale constitueraient un atout.Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser, à partir du mardi 8 février 2022, par e-mail un dossier comprenant :L’ensemble du dossier devra être transmisà l’adresse électronique suivante : cirecrutement@deloitte.fr