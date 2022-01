Institut Pasteur de Dakar

NOTRE ENTREPRISE

L’IPD est un centre majeur de recherche biomédicale au Sénégal et son influence s’étend à l’Afrique de l’Ouest et au-delà. Conformément à sa mission de protection et de promotion de la santé publique, l’IPD excelle dans 5 secteurs différents liés à la santé :

Recherche & Développement

Diagnostic, vaccination, alimentation et environnement

Éducation, formation et développement des talents

Expertise et orientation stratégique en santé publique

Production et distribution de vaccins humains

Le patrimoine de Louis Pasteur

Louis Pasteur, chimiste de formation, sera à l’origine des plus formidables révolutions scientifiques du XIXème siècle, dans les domaines de la biologie, l’agriculture, la médecine ou encore l’hygiène. En commençant ses recherches sur la cristallographie, Pasteur s’engagera sur un chemin jalonné de découvertes qui le conduiront à la mise au point du vaccin contre la rage.

Emaillée de découvertes révolutionnaires, la vie de Louis Pasteur est aussi marquée par plusieurs drames qui ont sans doute contribué à motiver sa soif de comprendre les maladies de son époque. Infatigable et passionné, il n’a pas hésité à traverser la France pour aller au bout de ses théories ou pour résoudre les problèmes agricoles et industriels posés par les maladies infectieuses.