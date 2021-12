Global Center on Adaptation

NOTRE ENTREPRISE

Nous sommes une organisation internationale qui travaille en tant que courtier en solutions pour accélérer l'action et le soutien aux solutions d'adaptation, de l'international au local, en partenariat avec les secteurs public et privé, pour nous assurer que nous apprenons les uns des autres et travaillons ensemble pour un avenir résilient au climat .

Fondé en 2018, notre bureau mondial est hébergé aux Pays-Bas à Rotterdam, avec des bureaux régionaux en Afrique, en Asie du Sud et en Asie-Pacifique et un pôle de connaissances et de recherche basé à Groningue. Grâce à notre réseau de bureaux en constante évolution, nous nous engageons dans des solutions innovantes pour favoriser l'adaptation à grande échelle, l'élaboration de politiques de haut niveau, de nouvelles contributions à la recherche, le plaidoyer, les communications et travaillons avec nos partenaires pour mener des actions sur le terrain.

Notre travail se concentre sur ceux qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, y compris les personnes les plus pauvres dans les pays les plus pauvres. Ils sont les moins préparés à résister au triple impact sanitaire, social et économique de notre urgence climatique.