AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET

Pays : République Centrafricaine

Projet : Projet de Réponse Urgente à la Crise Alimentaire en Centrafrique (PRUCAC)..

Crédit/Don : V1890.

N° d’identification du projet : P 176 754

RECRUTEMENT DU SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Contexte General

Les nombreuses crises militaro-politiques qu’a connu la République Centrafricaine, un pays enclavé de 623 000 Km², ont plongé la population dans une situation alimentaire sans précédent. Fort de ce constat et s’appuyant sur le plan national de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA), le Gouvernement a sollicité et obtenu de la Banque le financement du Projet de Réponse Urgente à la Crise Alimentaire en Centrafrique (PRUCAC) d’un montant de 50 000 000 USD. Le projet a pour objectif principal l’Accroissement de la production alimentaire et amélioration de la résilience dans les zones touchées au profit des petits exploitants agricoles et des ménages en situation d'insécurité alimentaire.

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) est l’autorité de tutelle du PRUCAC, de même que du projet en cours, Projet Appui à la Relance Agricole et au Développement de l’Agrobusiness (PRADAC). Et le MADR, a confié l’exécution du PRUCAC à l’unité nationale de coordination du PRADAC (UNCT/PRADAC). En conséquence, cette UGP sera renforcée avec du personnel additionnel.

A ce titre, le cabinet spécialisé en recrutement de concert avec le comité de recrutement du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) lancent le processus de sélection des candidatures au poste du Spécialiste en Gestion Financière devant faire partie de l’UGP.

Description du Projet

Le PRUCAC à quatre (4) composantes décrites de la manière suivante :

Composante 1: Soutenir une production alimentaire accrue. Cette composante est subdivisée en trois (03) sous-composantes qui sont:

Sous-composante 1.1 confiée à la FAO : Soutenir la production alimentaire et la nutrition des ménages.

Sous-composante 1.2 confiée au PAM : Soutien à la protection des semences et aux liens avec les opportunités du marché.

Sous-composante 1.3 confiée à la FAO : Renforcement des informations hydrométéorologiques pour l’alerte précoce aux inondations

Composante 2: Travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre pour la résilience. Cette composante est subdivisée en deux (02) sous-composantes qui sont :

Sous-composante 2.1 confiée à la FAO : Réhabilitation et entretien des infrastructures agricoles à petite taille;

Sous-composante 2.2 confiée à l’AGETIP CAF : Réhabilitation et entretien des infrastructures de drainage à Bangui

Composante 3 : Gestion et coordination du Projet

Composante 4 : Réponse urgente aux crises et catastrophes naturelles

Zones d’intervention du projet

Le Projet de Réponse Urgente à la Crise Alimentaire en Centrafrique (PRUCAC) interviendra dans les préfectures ci-après :Bangui, Ouham, Mambere Kadei, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Nana Gribizi et Ouaka.

Mandat du Consultant

Placé (e) sous l’autorité du Coordonnateur Adjoint de l’UGP, qui est le gestionnaire du projet du PRUCAC, le ou la spécialiste en gestion financière rend compte au gestionnaire du projet de toutes les activités qu’il ou elle a sous sa responsabilité. Il/elle est responsable de tous les documents pour information et signature décisionnelle relatifs à la détention et la cession des ressources pour l’ensemble des activités du projet à travers le respect des règles et le suivi des procédures de gestion administrative, financière et comptable.

Plus précisément, il/elle est chargé (e) des tâches principales suivantes :

S’assurer du respect de l’utilisation économique et efficiente des ressources mises à la disposition des Bénéficiaires dans le cadre de l’exécution du Projet ;

Produire de l’information de gestion comptable et financière fiable contribuant à un pilotage efficace du Projet et renseignant correctement sur son patrimoine ;

Assurer le suivi de l’exécution du PTBA couplé avec un chronogramme de mise en œuvre des recommandations issues des audits externes et des missions de supervision des Partenaires Techniques et financiers (PTF).

Veiller au respect rigoureux de toutes les obligations fiduciaires prévues dans l’Accord de financement du Projet signé avec la Banque mondiale et des recommandations des différentes missions de supervision

Le ou la spécialiste en Gestion financière participe et s’implique personnellement à toutes les phases relatives à la préparation des demandes de remboursement des fonds (DRFs) sur le compte désigné du PRUCAC.

En ce qui concerne la planification et l’équilibre financiers :

Participer à l’élaboration des budgets annuels et les budgets de trésorerie y afférents ;

Suivre mensuellement les engagements des rubriques budgétaires ;

Constater les écarts, les analyser et proposer des mesures correctives;

Assurer le suivi du calendrier des activités en élaborant des plans de trésorerie semestriels et veuillez au maintien permanent du niveau des liquidités par le contrôle du montant et du temps de décaissement du compte de crédit ;

Assurer le suivi des opérations sur les fonds (retraits, règlements en monnaie de crédit, avances de fonds aux différents centres de coût) ;

Contrôler la conformité des pièces justificatives de dépenses ;

Élaborer les états de rapprochement bancaire du compte désigné;

Assurer le paiement des indicateurs lorsqu’ils sont atteints et après vérification et validation par les parties autorisés (Agent de Vérification Indépendant).

En ce qui concerne la gestion comptable et l’information financière :

Tenir à jour la comptabilité de gestion (budgétaire / analytique) en plus de celle de la comptabilité générale ;

Assurer un bon fonctionnement du dispositif automatisé d’information de gestion (logiciel de gestion financière et comptable) ;

Assurer une bonne supervision du travail du comptable et veiller au suivi des procédures comptables ;

Contrôler quotidiennement les imputations comptables et mensuellement l’analyse des soldes des comptes de e trésorerie;

Assurer la production et la validation des états comptables (grand livre, balance, …) dans les délais de production arrêtés ;

Participer à la production à temps des rapports de suivi financier (trimestriels, semestriels et annuels) et les états financiers annuels pour les audits externes des projets

S’assurer de la comptabilité dans les structures bénéficiaires des fonds du projet ;

Assurer le classement et l’archivage des pièces comptables.

Assurer la gestion administrative, financière et comptable du Projet conformément aux normes comptables, aux Directives de la Banque Mondiale et aux accords de financement ;

Veiller au suivi des procédures de décaissement et de réapprovisionnement des comptes désignés ;

Veiller au fonctionnement des comptes désignés et des comptes de transactions pour assurer une bonne trésorerie

Assurer la paie des bénéficiaires et de l’équipe du Projet ;

Assurer l’élaboration et la tenue à jour de la liste détaillée et chiffrée des acquisitions de biens et de services prévues sur le financement du Projet ;

S’assurer de la mise en place d’un système informatique simple d’information de gestion administrative, financière et comptable, permettant notamment la préparation des rapports de suivi financier et des demandes de remboursement de fonds

Signer conjointement avec les autres personnes désignées les titres de paiement qui ont été préparés par les comptables ;

Assurer le suivi et le respect du protocole de vérification et de paiement des transferts des bénéficiaires et des salaires du personnel du Projet ;

Suivre l’exécution financière des activités du projet dans le respect des règles contenues dans le manuel des procédures ;

Produire les rapports de Suivi Financier du Projet (RSF) suivant les standards requis par la Banque mondiale et la périodicité requise par l’IDA (rapports trimestriels) ;

Préparer les éléments pour les audits financiers externes ;

S’assurer de la mise en œuvre et du suivi des recommandations des rapports d’audit financier et des missions de supervision ;

Servir de point de contact avec le spécialiste en gestion financière et le service des décaissements de la Banque mondiale.

En ce qui concerne la gestion des marchés, des biens et des stocks :

Contribuer à la mise à jour de la comptabilité matière (biens durables et stocks) ;

Participer à la prise annuelle de l’inventaire physique des immobilisations et des stocks.

En ce qui concerne la gestion du personnel contractuel du projet :

Établir les états de paiement ;

Assurer la mise à jour du fichier du personnel contractuel ;

Gérer le personnel y compris les congés.

En ce qui concerne l’environnement de contrôle :

Contribuer au respect des règles et du suivi des procédures administratives, financières et comptables ;

Participer à l’actualisation du manuel de procédures administratives, financières et comptables si de nouvelles réalités de travail l’exigent ;

Permettre la bonne réalisation des audits financiers externes du projet ;

Établir un tableau de suivi des recommandations issues des audits financiers externes et des missions de supervisions de la Banque mondiale.

Résultats escomptés

Les critères de performance suivants seront utilisés pour évaluer la performance du Spécialiste en Gestion Financière (SGF) à la fin de la consultation :

Le plan de travail budgétaire annuel (PTBA) est régulièrement mis à jour régulièrement et reflète la dynamique du projet ;

Le plan de travail budgétaire annuel (PTBA) est exécuté sans retard ;

Les missions d’audit et de supervision donnent des résultats satisfaisants ;

Les demandes de Reconstitution de Fonds (DRFs) sont soumises dans les délais et que les éventuels commentaires de la Banque sont pris en compte.

Supervision hiérarchique

Le Coordonnateur Adjoint de l’UGP supervise et évalue les performances du Spécialiste en Gestion Financière (SGF).

Le Spécialiste en Gestion Financière (SGF) travaille en étroite collaboration avec les autres spécialistes du Projet et l’équipe de passation des marchés de la Banque mondiale.

Lieux de travail

Le lieu de travail du Spécialiste en Gestion Financière (SGF) est à Bangui, la capitale de la République Centrafricaine, avec de fréquentes missions si nécessaires dans les zones des activités du Projet.

Qualifications et Aptitudes

Les qualifications et aptitudes requises pour cette mission sont les suivantes :

Etudes supérieures (en administration des entreprises, comptabilité, audit, finance, contrôle de gestion ou toute spécialité équivalente) sanctionnées par l’obtention d’un diplôme BAC+5 au moins.

Avoir une expérience professionnelle cumulée d’au moins dix (10) années dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, de la gestion financière, de la finance, du contrôle de gestion dont au moins cinq (5) années à un poste de responsabilité équivalente (Chef comptable, DAF, RAF, SGF,……). Auditeur interne, Contrôleur de gestion ou poste équivalent) dans le secteur public, le secteur privé ou dans un projet de développement ; l’expérience dans un projet cofinancé par des partenaires techniques et financiers (PTF) serait un atout ; des expériences à un poste similaire de SGF dans un projet financé par la Banque Mondiale serait un atout. De même, des expériences d’assistant technique (renforcement de capacité et transfert de compétence) dans les domaines de la gestion financière auprès de projets de développement ou toute autre entité serait un très grand avantage.

Expérience indispensable dans la connaissance de logiciel comptables usuels et de système informatisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets de développement ; la connaissance d’un logiciel de gestion comptable habituellement utilisé dans les projets financés par la Banque mondiale serait un avantage.

Connaissance des procédures de gestion des finances publiques (chaine de la dépense publique) serait un avantage.

Connaissance de l’outil informatique et en particulier des logiciels de grand public (Word, Excel, E-mail, …) nécessaire.

Être de bonne moralité et avoir la capacité de travailler en équipe et dans un milieu multiculturel et pluridisciplinaire ;

Être apte pour l’exécution de la mission ;

Avoir une expérience dans des zones à sécurité volatile et être prêt à gérer des situations stressantes ;

Posséder une très bonne maîtrise du français et une connaissance de l’anglais ;

Maitrise d’un logiciel de comptabilité (Tompro) serait un atout.

Conditions de travail et de vie

A Bangui, le Spécialiste en Gestion Financière travaillera au sein de la Coordination du Projet où sont aménagés des bureauxéquipés de connexion internet et téléphonique pour l’équipe du Projet. Les déplacements se feront en véhicule dans le cadre du travail.

Le Projet mettra à la disposition du Spécialiste en Gestion Financière les équipements et matériels nécessaires à l’exercice de sa mission.

Conditions de contrat

La durée totale des contrats est d’un (01) an renouvelable. La période prévisionnelle de démarrage est le 15 Novembre 2021.

Méthode de recrutement

Le recrutement se fera selon la méthode de sélection des consultants individuels définie aux points 7.36 et 7.37 du Règlement de Passation des Marchés daté de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020.

Le Spécialiste en Gestion Financière sera recruté sur la base de ses qualifications académiques, de son expérience professionnelle pertinente et de sa capacité à réaliser la mission.

Les étapes du recrutement sont les suivantes : (i) comparaison des dossiers de candidature et (ii) entretien.

Chaque candidat devra fournir au comité de recrutement ( mabohamady@yahoo.fr et direction@cribf.com ) :

(i) un curriculum vitae (3 pages maximum et en PDF) et (ii) une lettre de motivation (3 pages maximum et en PDF) précisant (a) la formation utile, (b) l’expérience pertinente, (c) la valeur ajoutée apportée par le candidat face aux défis de la préparation du Projet et (d) la disponibilité immédiate du candidat et sa compréhension des conditions de la mission proposée. (iii) les copies certifiées des diplômes et certificats et attestations de travail.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le vendredi 26 novembre 2021 à minuit (heure locale GMT+1), à l’adresse suivante : direction@cribf.com et copie à fiodembeasset@yahoo.fr, avec en objet le titre du poste (Spécialiste en Gestion Financière du PRUCAC).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures d’ouverture de bureaux de 7 h30 à 15h30.