NOTRE ENTREPRISE

Depuis nos débuts en tant que fabricant de composants électriques en Égypte il y a 80 ans, Elsewedy Electric est devenu un fournisseur mondial de solutions énergétiques, numériques et d'infrastructure avec un chiffre d'affaires de 46,4 milliards d'EGP en 2020. Coté à la bourse du Caire depuis 2006, nous exerce ses activités dans cinq secteurs d'activité clés : fils et câbles, produits électriques, ingénierie et construction, infrastructures intelligentes et investissements dans les infrastructures. Au cœur de notre approche se trouve un service intégré tout-en-un d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) qui nous permet de livrer même les projets les plus complexes dans les délais et dans les limites du budget. Nous sommes des pionniers de la gestion et de l'efficacité énergétique. Dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable, nous avons mis en place des projets d'énergie verte et de compteurs intelligents en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Une partie essentielle de notre mission consiste à garantir que les communautés où nous opérons se développent et s'épanouissent.

Notre croissance a été basée sur des finances saines et un engagement à embaucher des personnes talentueuses. En plus de responsabiliser les entreprises et les communautés, nous avons été un contributeur majeur aux économies égyptienne, africaine et du Moyen-Orient.