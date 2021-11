Être détenteur d’un diplôme niveau BAC+4/5 avec une spécialisation en finance de préférence ou le cas échéant une qualification professionnelle pertinente;

Justifier d’au moins 15 années d'expérience pertinentes en finance internationale, avec une expérience démontrable à un niveau de direction dans le secteur du capital-investissement ;

Avoir une expérience dans la gestion d'investissements liés au développement du commerce et/ou des exportations, associée à une solide connaissance de l'environnement du commerce et de l'investissement en Afrique ;

Disposer d’un sens aigu des affaires, maturité et tact, avec une solide expérience dans l'établissement de relations fructueuses aux niveaux ministériel et des conseils d'administration dans les gouvernements et le secteur privé ;

Capitaliser une expérience pertinente de la gestion des parties prenantes ainsi que de solides compétences en prise de décision et en résolution de problèmes.

Avoir d’excellentes capacités de communication, de présentation commerciale et d'analyse avec une bonne connaissance générale des secteurs d'investissement clés ;

Être ressortissant d'un pays africain.

Le Fond pour le Développement de l’Export en Afrique – FEDA – a été créé en tant que filiale de la Banque Africaine d'Export-Import (« la Banque ») en février 2019. Ayant son siège à Kigali au Rwanda, FEDA est chargé de mettre en œuvre le programme d'investissement en fonds propres de la Banque en fournissant des capitaux de croissance aux entreprises axées sur l'exportation dans un large éventail de secteurs. Le FEDA a été créé par la Banque pour faciliter les flux d'investissements directs étrangers dans les secteurs du commerce et de l'exportation en Afrique ainsi que pour combler le déficit de financement par capitaux propres qui s'élève à 110 milliards de dollars par an dans les secteurs liés aux exportations. FEDA a engagé Willis Partnership pour l'aider à recruter un nouveau Directeur Général pour ce fond.Basé à Kigali et rapportant au Conseil d'Administration, le Directeur Général aura en charge l’encadrement et de développement d’une équipe de professionnels pour gérer un portefeuille d’investissements diversifié à travers le continent Africain. Le Directeur Général et son équipe devront mettre en place des stratégies d'investissement en capital croissance, en financement de projets et en financement structuré afin de poursuivre principalement des opportunités d'investissement direct dans de multiples secteurs et industries. En outre, le Directeur Général participera au développement des connaissances de son équipe dans des secteurs cibles et les conduira dans la recherche de nouvelles opportunités d’investissement via un large réseau professionnel. Le titulaire du poste sera responsable de l’ensemble du processus d’investissement allant des travaux de due diligence à la structuration/négociation puis au closing de la transaction. Suite à l’exécution des transactions, le Directeur Général occupera des sièges au conseil d'administration et travaillera avec l'équipe d’investissement pour suivre et gérer les sociétés du portefeuille mais aussi créer de la valeur grâce à des sorties bien planifiées. Le Directeur Général dirigera l'équipe gestion de FEDA tout en assurant la liaison entre le fonds, le conseil d'administration, les investisseurs et les autres parties prenantes. Fort de ce qui précède, le titulaire de ce poste devra démontrer des qualités de leadership et de connaissances approfondies et de réflexion dans la mise en œuvre du programme d'investissement, des différentes catégories d'actifs ainsi que de tous les thèmes contribuant au développement de FEDA. Le Directeur Général devra enfin favoriser une culture de travail saine qui soutient le développement professionnel, le bien-être du personnel ainsi que la transformation du continent Africain.Les candidats éligibles pour ce poste doivent être en mesure de démontrer ce qui suit :Si vous pensez répondre aux critères d'éligibilité pour ce poste et souhaitez postuler, veuillez envoyer un curriculum vitae complet à notre consultant retenu, Robert Baldwin, à l'adresse : robertbaldwin@willis-partnership.co.uk , en citant la référence FEDA/21. Les candidatures envoyées directement à la Banque ne seront pas prises en considération. La date limite de réception des candidatures sera le 3 décembre 2021. FEDA