Le Secrétariat des Nations Unies recherche un Directeur(trice) médical(e) adjoint(e) de niveau D-1 au sein du Département de l’appui opérationnel à New York. Le Directeur(trice) médical(e) adjoint(e), aussi appelé Administrateur(trice) médical(e) général(e), supervise le travail et les résultats de la Division de la gestion des soins de santé et de la sécurité et de la santé au travail, et agit en tant que conseiller sur toutes les questions liées au bien-être, à la santé et à la sécurité au travail du personnel des Nations Unies dans les entités du Secrétariat des Nations Unies. Le directeur(trice) médical(e) adjoint(e) contribue à l’établissement de normes et de pratiques mondiales pour l’ONU et assure la qualité des soins de santé fournis par l’ONU. Le candidat idéal possède une solide expérience en médecine clinique, en santé au travail, en santé publique et/ou en gestion des soins de santé, y compris au niveau de la direction. Une expérience de la gestion d’équipes multiculturelles dans la prestation de soins de santé dans un contexte international serait un avantage. Soumettez votre candidature avant le 28 novembre 2021. Pour plus informations sur ce poste et sur la procédure de candidature, veuillez consulter le site : www.careers.un.org . N° de l’appel à candidature : 162316. Nations Unies