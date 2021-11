Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.

Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions rurales du Niger.

RESPONSABILITE CLEES

Etre responsable de la stratégie de Suivi et d’Evaluation et la mise en œuvre, qui est documentée et mise à jour dans le Plan de Suivi-Evaluation

Élaborer et mettre en œuvre efficacement le Plan de S&E du MCA-Niger :

Développer le système et la stratégie de S&E-EA, y compris l'identification des sources de données, les besoins originaux de collecte de données et les mécanismes de rapport et d'analyse.

Assurer une consultation appropriée avec les principales parties prenantes sur leur rôle dans le soutien du plan de S&E et sur toute modification apportée au Plan.

Identifier les lacunes et proposer des corrections à mi-parcours afin de s'assurer que le Plan de S&E couvre adéquatement les projets et activités soutenus.

Coordonner la mise à jour ou le développement des cadres logiques du programme (y compris les énoncés de problèmes, les extrants, les résultats, les objectifs et les hypothèses et risques sous-jacents) pour les projets et activités soutenus tels qu'ils sont définis plus en détail.

S'assurer que le Plan de S&E est modifié et mis à jour de manière coordonnée avec le responsable du S&E et l'économiste principal de la MCC au fur et à mesure que les informations deviennent disponibles (ex : mise à jour des indicateurs, des références et des cibles dès la réception d'informations provenant d'études techniques ou de meilleures informations statistiques sur le revenu et/ou la pauvreté).

Développer et exécuter des plans de travail de S&E annuels et mensuels pour toutes les activités de S&E, en détaillant clairement les rôles/responsabilités, les délais et les budgets pour chaque activité.

Élaborer et gérer des budgets annuels et trimestriels pour les activités de S&E.

Gérer les contrats des consultants locaux et internationaux pour les services de S&E et vérifier la qualité et la quantité de tous les livrables.

Collaborer avec le directeur des passations de marchés pour préparer et mener les passations nécessaires de S&E (y compris la mise à jour du plan de passation des marchés en consultation avec le MCC), y compris, par exemple, les entreprises de collecte de données, les examens de qualité des données et d'autres consultants.§ Rédiger les termes de référence et conduire les évaluations techniques des propositions

Documenter correctement et sécuriser le stockage des livrables du contrat.

Assurer une collaboration et une communication étroites entre l'unité de S&E/AE, les entités de mise en œuvre et les autres directions de l'entité responsable.

S'assurer que le suivi et l'évaluation sont participatifs et impliquent les principaux acteurs et bénéficiaires des projets IMAP et CRC.

Fournir des conseils de S&E/AE aux homologues (par exemple, les directeurs de projet, l'équipe Genre, les points focaux de S&E au sein des entités de mise en œuvre, les ministères concernés et les entrepreneurs du projet) tout au long du processus de mise en œuvre du Compact, et assurer la conformité avec le Plan de S&E.

Examiner régulièrement les données de S&E avec les décideurs pour s'assurer que l'ensemble du programme atteint ses objectifs et que des mesures correctives sont prises si des changements sont justifiés.

Alerter les équipes de projet de tout problème identifié grâce aux données de suivi collectées et soutenir, dans la mesure du possible, l'identification de solutions potentielles.

Assurer la qualité technique des données trimestrielles du tableau de suivi des indicateurs (ITT), y compris l'exactitude, la fiabilité et l'actualité :

Développer et conseiller sur le processus de collecte et de communication des données de suivi avec les preuves matérielles correspondantes de toutes les entités de mise en œuvre.

Faire des recommandations, superviser l'exécution des améliorations au système existant

Participer au suivi des activités du Compact par le biais de visites de sites, d'examens de rapports et d'examens de données secondaires.

Répondre aux demandes d'informations du MCC sur les sources de données, les méthodes de mesure des données, la fréquence de collecte des données et la désagrégation.

Centraliser, consolider, traiter, partager et archiver les données de S&E.

Fournir des commentaires liés au S&E sur tous les autres documents techniques du Compact (par exemple, les plans de travail, les termes de référence et les accords d'entité de mise en œuvre. Développer, gérer ou contribuer, le cas échéant, aux rapports trimestriels pour assurer une soumission complète et en temps opportun à la direction du Compact du Niger et du MCC (par exemple, ITT, rapport narratif, plan financier détaillé (DFP) et la documentation et les preuves correspondantes).

Initier et gérer des examens de la qualité des données (DQR), conformément au plan de S&E, et s'assurer que l'entité responsable et les entités de mise en œuvre traitent les lacunes et les défis soulevés dans les DQR.

Gérer ou soutenir (lorsque le MCC gère) des activités d'évaluation indépendantes, y compris des évaluations quantitatives et qualitatives, en collaboration avec le responsable du S&E du MCC, l'économiste du MCC et les évaluateurs :

Gérer des comités d'évaluation des projets du Compact du Niger qui examinera les livrables de l'évaluation, y compris les instruments d'échantillonnage et d'enquête, afin d'assurer la qualité globale et la conformité avec le plan de S&E.

S'assurer que les résultats sont ventilés par sexe, âge et revenu, le cas échéant.

Collaborer avec les directeurs de projet et les entités de mise en œuvre pour maximiser le respect du déploiement du programme et minimiser les menaces à la validité interne de la conception de l'évaluation (le cas échéant).

Collaborer avec le personnel des communications du Compact du Niger pour :

Faciliter les échanges d'apprentissage et la diffusion de l'information avec le public nigérien et la communauté des donateurs.

S'assurer que les rapports périodiques sur les résultats du S&E liés au programme en cours sont exacts, rendus publics et facilement accessibles sur le site Web du Compact du Niger.

Répondre aux requêtes de la direction sur le suivi des résultats et l'avancement du programme et d'autres tâches et responsabilités à la demande du PDG du Compact Niger ou du MCC. Poursuivre les activités de renforcement des capacités liées au S&E, selon les besoins, pour renforcer les compétences au sein du MCA-Niger et dans les entités de mise en œuvre

Travailler avec l'homologue de MCC pour développer un Plan de S&E post-Compact à mettre en œuvre après la clôture du Compact.

Les compétences

Avoir un diplôme d'études supérieures (Baccalauréat + 5 minimum) en science de gestion, statistiques, économie, économie sociale, gestion de projet, ou dans un autre domaine pertinent.

Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle, dont d’au moins sept (7) ans dans le domaine de suivi et d’évaluation des projets et programmes ;

Avoir une bonne connaissance des procédures de S&E, y compris les acteurs multiples des secteurs public et privé ;

Avoir une bonne capacité pour l’analyse, y compris l’usage des données statistiques ;

Bonne connaissance orale et écrite du française et de l’anglais ;

Avoir la capacité de travailler comme un membre d’une équipe, y compris avec un groupe varié d'acteurs ;

Avoir une compréhension de l’environnement politique, économique et sociale au Niger ;

Etre responsable, flexible, et capable de travailler sous un minimum de supervision ;

Capacité de prendre d’initiative et d’être rigoureux au travail ;

Bonne maitrise de technologie informatique (MS Office, les ensembles de statistiques, etc…) ;

Expérience dans le secteur d’irrigation est souhaitée.

Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée, Un curriculum vitae (CV) détaillé Un casier judiciaire datant de moins de trois mois,



Pour Postuler :

