La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) est une société anonyme avec Conseil d’Administration au capital de cinq (05) milliards de francs CFA. Elle a pour objet, toutes les activités se rapportant à la promotion immobilière, l’assistance à maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ouvrage déléguée, la construction et l’aménagement urbain. Avec un portefeuille de projets évalué à plus d’un (1) milliard d’euros, la SImAU se positionne comme un acteur majeur du secteur de l’immobilier au Bénin. Pour la conduite efficace de ses projets, la SImAU recrute pour sa direction générale : - un (01) Directeur Technique ; - deux (02) chefs de projets ; - un (01) Directeur du Contrôle.Dossier de candidature Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes : - Une lettre de motivation signée du candidat et adressée au Directeur Général de la SImAU ; - un curriculum vitae détaillé (précisant trois (3) personnes de référence) ; - les photocopies des diplômes et attestations ; - les preuves des expériences requises ; - une indication du délai de disponibilité du candidat. Les dossiers de candidature doivent être reçus par voie électronique à l’adresse : recrutement@simaubenin.com , au plus tard le2021 à 00 heures précises. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez écrire à l’adresse suivante : info@simaubenin.com - Le lieu de travail est le siège de la SImAU à Cotonou. - La durée du contrat est deux (2) ans, renouvelable sur la base de la performance de l’employé. - Une période d’essai sera observée conformément aux textes en vigueur SIMAU