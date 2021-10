NOTRE ENTREPRISE

Fondé en 1996, Africsearch est l’un des cabinets de recrutement leader en Afrique, spécialisé en détection de talents et en conseil en ressources humaines. Africsearch travaille à combler le déficit en matière de compétences en Afrique et à trouver les meilleurs talents pour le continent Africain. AfricSearch accompagne ses clients dans une dynamique de performance optimale. Disposant de bureaux en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis, Africsearch recrute des cadres et managers de haut niveau en Afrique et à travers le monde. Forte de son expérience, Africsearch intègre l'essence africaine dans chacune de ses missions et tire parti de la diversité culturelle et technique de ses équipes.

En 2014, Africsearch a formé un partenariat avec Alexander Hughes, un cabinet de recrutement international de référence, spécialisé en recherche et en accompagnement de cadres et dirigeants. Alexander Hughes existe depuis soixante (60) ans. Le groupe AFRICSEARCH-ALEXANDER HUGHES est présent dans plus de quarante (40) pays dans le monde avec une équipe de plus cent cinquante consultants (150) couvrant plusieurs domaines d’expertise allant des services financiers à celui des technologies.