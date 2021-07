Bekolo et Partners

Titre

Notre client est une mutuelle d’entraide et de solidarité créée pour une durée illimitée, entre personnels actifs et retraités, propriétaire d’un nouvel hôtel de classe internationale à Yaoundé (Cameroun).Sous la supervision du Conseil d’Administration, le Directeur Général assure la gestion quotidienne et le bon déroulement de l’ensemble des opérations de l’établissement hôtelier, tant au niveau de l’hébergement que de la restauration. Il planifie, organise, dirige et contrôle l’exploitation de l’hôtel afin d’assurer l’atteinte des standards et objectifs fixés par le Conseil d’Administration. Pour cela, il devra :Assurer l’ouverture de l’hôtel, Mettre en œuvre la vision stratégique, Créer, développer et maintenir l’esprit d’équipe au sein du personnel de l’hôtel, Optimiser les ressources financières et matérielles de l’hôtel, Mettre en œuvre des normes et standards élevés dans l’établissement hôtelier, Représenter l’hôtel vis-à-vis des tiers.Bonne connaissance du marché local et international de l’hôtellerie, Grande capacité à sélectionner, à développer les compétences et à motiver son équipe, Bonnes capacités relationnelles et de communication, Leadership, Sens élevé de l’éthique.- Niveau d’études : Diplôme d’études supérieures en gestion hôtelière (Minimum BAC +4), Nombre d’années d’expérience professionnelle : minimum 5 années d’expérience au poste de DG d’hôtel, Maitrise du français et de l’anglais parlé et écrit, Bonne connaissance pratique des progiciels de gestion hôtelièreLe dossier de candidature comprendra : Une lettre de motivation, un curriculum vitae (CV) signé et daté, une copie du diplôme requis, extrait de casier judiciaire, et 2 lettres de recommandation. Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier de candidature scanné par e-mail au plus tard le 10 juillet 2021 aux adresses suivantes : recruitment@bekolo-partners.com et contact@bekolo-partners.com Emile C. Bekolo, Associé Directeur Général BEKOLO & PARTNERS