AVIS DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

N° SPECIALITES Nombre 1 Anatomopathologie 1 2 Anesthésie-réanimation 2 3 Bactériologie 1 4 Biochimie 1 5 Biologie 1 6 Cancérologie/ oncologie 2 7 Cardiologie 1 8 Chirurgie générale 1 9 Chirurgie vasculaire 1 10 Chirurgie pédiatrique 1 11 Chirurgie dentaire 2 12 Chirurgie ORL 2 13 Dermatologie 1 14 Diabétologie/Endocrinologie 1 15 Gastroentérologie 2 16 Gynécologie 1 17 Hématologie 2 18 Imagerie médicale 2 19 Infectiologie 2 20 Médecine interne 2 21 Néonatologie 2 22 Néphrologie 1 23 Neurochirurgie 2 24 Neurologie 2 25 Ophtalmologie 2 26 ORL 1 27 Pédiatrie 1 28 Pneumologie 1 29 Psychiatrie 1 30 Stomatologie 1 31 Traumatologie 2 32 Urgence médicale 2 33 Urologie 2

Profil/conditions:

Etre Médecin spécialiste dans l’une des disciplines citées ci-dessus;

Avoir des compétences en clinique et enseignement;

Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans les CHU;

Disposer de toutes ses facultés physiques et psychiques.

Pièces à fournir:

Une demande manuscrite signée, adressée au Ministre de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale;

Une lettre de motivation signée;

Un Curriculum Vitae détaillé actualisé et signé;

Les copies authentifiées et certifiées conformes des diplômes;

Les copies de certificats de travail;

Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant d’au moins trois (3) mois;

Un certificat de nationalité;

Un certificat médical datant de moins de trois (3) mois;

Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

Une copie du passeport en cours de validité;

Deux (2) photos d’identité récentes format 4X4.

Langues de travail

Contrat

NB

Dr ISMAEL BARH BACHAR

N°890/PR/MSPSN/SE/DGM/DGTRIE/DRHF/21Dans le cadre du renforcement en Ressources Humaines pour la Santé (RHS), le Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale (MSPSN) au Tchad, lance un avis de recrutement international de quarante-neuf (49) médecins spécialistes pour les Hôpitaux et Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) du Tchad dans les domaines cités dans le tableau ci-dessous :: français et/ou arabe ;: les critères de contrat seront négociés une fois la candidature retenue. Les dossiers doivent être envoyés au courriel: mspsntchad@gmail.com avec copie à barhb@yahoo.com . Cet appel à candidature est ouvert jusqu’au 31 juillet 2021.: Le formulaire est téléchargeable sur le site web du Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale: https://sante-tchad.org/recrutements/ المدير العام لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطنيد/ إسماعيل بحر بشر Ministère de la Santé