APPEL À CANDIDATURE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL La Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), société anonyme dotée d’un capital social de FCFA 6 842 900 000, dont le siège social est à Douala (République du Cameroun), recrute un Directeur Général. A- RESPONSABILITE DU DIRECTEUR GENERAL Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées générales ou spécialement au Conseil d’Administration par les dispositions légales ou statutaires. Plus généralement, il est chargé : 1- d’assurer la représentation diplomatique, économique, nancière et judiciaire de la BVMAC ; 2- de mettre en œuvre les décisions et résolutions prises par le Conseil d’Administration ; 3- d’établir et d’exécuter les plans pour atteindre les objectifs stratégiques de la BVMAC conformément aux directives du Conseil d’Administration ; 4- d’assurer la gestion administrative, nancière et comptable de la BVMAC. 5- de promouvoir le marché nancier régional auprès des émetteurs et des investisseurs et de participer avec les autres acteurs à l’approfondissement du marché financier régional ; 6- d’assurer la promotion, la formation, et l’information sur la culture boursière. B- QUALIFICATIONS - être titulaire d’un diplôme d’études supérieures, de niveau BAC+5 au moins, en économie, en finances, en gestion ou en sciences juridiques ; - disposer d’au moins dix (10) années d’expérience pratique de management dans le secteur des marchés financiers au sein d’un bourse des valeurs mobilières, d’une société de bourse, d’une institution nancière ou de tout autre organisme exerçant dans les secteurs connexes. Le (la) candidat(e) devra en outre présenter au moins cinq (5) années d’expérience en qualité de directeur général ou de directeur de service dans une bourse des valeurs mobilières ou dans une structure relevant du secteur des marchés financiers. C- PROFIL RECHERCHÉ - être ressortissant(e) de la CEMAC et jouir de la nationalité d’un Etat membre ; - être âgé (e ) de 35 ans au moins ; - avoir une très bonne connaissance de l’environnement boursier de l’OHADA et de la CEMAC et justifier d’une bonne connaissance des marchés financiers internationaux ; - avoir une bonne maîtrise du traitement des informations boursières ; - avoir de très bonnes connaissances dans la pratique des marchés boursiers et dans la gestion des risques financiers ; - être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques et moraux ; - avoir une bonne maîtrise des langues française, anglaise et espagnole. D- REMUNERATION ET AUTRES AVANTAGES La rémunération est attractive. Par ailleurs, le Directeur Général, en sa qualité de chef de mission diplomatique, bénéficie d’importants privilèges, immunités et facilités accordés conformément aux usages internationaux et diplomatiques. E- DUREE DU CONTRAT La durée du contrat est de quatre (4) ans, éventuellement renouvelable une fois. Le candidat retenu entrera en fonction le 1er juillet 2021. F- DEPOT DES CANDIDATURES Les dossiers de candidature (version électronique) doivent être transmis à l’adresse électronique suivante : presicomitederecrutement@bvmac.cm G- COMPOSITION DU DOSSIER Le dossier de candidature doit comprendre les pièces scannées suivantes : - une demande ; - un extrait d’acte de naissance ; - un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; - un curriculum vitae certifié par une déclaration sur l’honneur auquel sont joints les certificats de travail correspondants ; - des copies certifiées conforme des titres, des diplômes ou des attestations de qualification ; - un certificat de nationalité. En cas de recrutement, un certificat médical attestant de la bonne santé physique et mentale du candidat, les originaux des diplômes et d’autres pièces seront exigées. H- DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 31 mars 2021, à 17 heures (GMT + 1). I- PUBLICATION DES RESULTATS Le candidat retenu à l’issue du processus de sélection sera informé par message électronique et par communiqué du Président du Conseil d’Administration. NB : Pour tout renseignement complémentaire, bien vouloir vous adresser à la Direction Générale de la BVMAC. Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale BP 442 Douala, Cameroun Tel : (+237) 233 43 85 83 E-mail : bvmac@bvmac.cm www.bvmac-ac.cm

2021-03-03 15:26:38

