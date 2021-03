a) finance et audit; b) structure de gouvernance et de responsabilité d’une organisation, y compris en matière d’enquêtes, d’éthique et de gestion des risques; c) gestion à un haut niveau; d) organisation, structure et fonctionnement du système des Nations Unies ou d’autres organisations intergouvernementales; e) compréhension générale du mandat, des valeurs et des objectifs de l’OIT

L'Organisation internationale du Travail est l'agence des Nations Unies pour le monde du travail. Nous rassemblons les gouvernements, les employeurs et les travailleurs en vue d'améliorer les conditions de travail de toutes et tous, de conduire une approche de l'avenir du travail centrée sur l'humain à travers la création d'emplois, les droits au travail, la protection sociale et le dialogue social. L'OIT prévoit de nommer deux membres de son comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI), pour un mandat de trois ans débutant le 1 janvier 2022. Le CCCI est un organe subsidiaire du Conseil d’administration de l’OIT. En tant qu’instance consultative composée d’experts extérieurs de haut niveau et indépendants, il a pour rôle de donner des avis au Conseil d’administration et au Directeur général afin de les aider à exercer leurs responsabilités en matière de gouvernance. Tous les membres du CCCI doivent posséder des connaissances et des compétences, ainsi qu’une expérience de haut niveau, dans au moins l’un des domaines suivants:Veuillez noter que les membres sélectionnés ne seront pas rémunérés pour leurs services. Toutefois, ils toucheront une indemnité journalière de subsistance et seront remboursés des frais de voyage qu'ils auront engagés pour participer aux réunions du comité. En principe, le comité tiendra jusqu'à trois réunions par an, normalement à Genève, Suisse. Dans les conditions du COVID-19, le Comité a également tenu des réunions virtuelles. On trouvera de plus amples informations sur le CCCI, y compris son mandat détaillé, à l’adresse: http://www.ilo.org/public/french/edmas/ioac/index.htm Les lettres de motivation, accompagnées d'un curriculum vitae récent, doivent parvenir avant leà l'adresse: ioac@ilo.org