La Rosa-Luxemburg-Stiftung est l'une des six principales fondations politiques de la République fédérale d'Allemagne, chargée principalement de dispenser une éducation politique tant dans le pays qu'à l'étranger. La fondation est étroitement liée à Die Linke, le parti de gauche allemand.

Depuis sa création en 1990, le travail de la fondation a adhéré à l'héritage de son homonyme, la dirigeante socialiste allemande Rosa Luxemburg, et cherche à représenter le socialisme démocratique avec une orientation internationaliste inébranlable. La fondation est engagée dans une perspective radicale mettant l'accent sur la sensibilisation du public, l'illumination et la critique sociale. Il s'inscrit dans la tradition des mouvements ouvriers et féminins, ainsi que dans l'antifascisme et l'antiracisme.

La Rosa-Luxemburg-Stiftung est une organisation à but non lucratif enregistrée dont la plus haute instance décisionnelle est la Mitgliederversammlung , ou Assemblée générale . Son travail est soutenu par le dévouement et l'engagement d'un grand nombre de bénévoles à travers le pays.

La fondation promeut une analyse critique de la société et encourage les réseaux d'initiatives politiques, sociales et culturelles émancipatrices à travers l'Allemagne. Sur le plan international, il participe à des projets de développement coopératif et plaide pour un dialogue entre le Nord et le Sud global mené sur un pied d'égalité. Avec l'aide du Centre historique du socialisme démocratique, il documente également des événements historiques importants et des réalisations de toute la gauche politique. Son département des boursessoutient les jeunes universitaires d'Allemagne et du reste du monde avec des subventions financières et d'autres formes d'assistance. Comme d'autres fondations politiques, la Rosa-Luxemburg-Stiftung cherche à développer et à élargir le concept d'éducation politique en mettant l'accent sur une analyse critique de la société comme notre tâche centrale, soulignée par notre homonyme.

Basée sur la ferme conviction que le changement social nécessite une confrontation réfléchie avec la société capitaliste d'aujourd'hui dans son ensemble, la fondation s'efforce de développer des concepts et des approches alternatifs pour un processus global de transformation sociale permettant la création d'une société plus unie et plus juste. L'éducation et la formation en politique socialiste démocratique, l'analyse, l'information et le conseil politique sont donc les tâches fondamentales de la fondation, que nous poursuivons et mettons en œuvre aux niveaux régional, national et international.

Buts

La Rosa-Luxemburg-Stiftung vise à:

Organiser l'éducation politique et diffuser des informations sur les relations sociales régissant notre monde globalisé, injuste et hostile

Fournir un lieu d'analyse critique du capitalisme contemporain tout en servant à la fois de centre de discussions programmatiques autour d'une conception moderne du socialisme démocratique et de groupe de réflexion socialiste générant des alternatives politiques

Servir de forum en Allemagne et à l'étranger favorisant le dialogue entre les forces, mouvements et organisations socialistes, intellectuels de gauche et organisations non gouvernementales

Accorder un financement aux jeunes chercheurs via des bourses de premier cycle et de doctorat

Donner des impulsions et de l'inspiration à une action politique socialiste indépendante et soutenir les initiatives de paix et de compréhension internationale vers un monde socialement juste et solidaire

