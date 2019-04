ANNONCE DE VACANCE DE POSTE À L’ONUSIDA Poste : Directeur exécutif Département : Bureau exécutif Qualité : Secrétaire général adjoint des Nations Unies Lieu : Genève, Suisse Type de contrat : Nomination à durée déterminée Date limite de candidature : 17 mai 2019

METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE DE SIDA À L’HORIZON 2030

L’ONUSIDA est un partenariat novateur des Nations Unies qui dirige et inspire le monde dans la réalisation de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui contre le VIH et l’élimination de l’épidémie de sida à l’horizon 2030.

Pour diriger ce programme commun complexe et ambitieux sur le VIH / sida, en tant que chef de file de la riposte mondiale du système des Nations Unies contre le sida, L’ONUSIDA est à la recherche d’un Directeur exécutif doté d’une vision, d’une réflexion stratégique, d’une expérience mondiale, notamment d’une expérience pratique dans les régions fortement touchées par l’épidémie de VIH / SIDA, d’une grande capacité de gestion et d’une capacité prouvée à forger des partenariats.

1. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Les compétences requises pour ce poste stimulant sont les suivantes :

Leadership stratégique :

– Vaste expérience, idéalement plus de 18 ans, de succès dans la gestion et le leadership d’organisations complexes, qu’elles soient publiques, privées ou internationales ;

– Bonne compréhension du système des Nations Unies et aptitude à diriger les efforts en vue d’une riposte plus efficace et plus coordonnée des Nations Unies à tous les niveaux ;

– Leadership, vision et réflexion stratégique éprouvés avec une expérience confirmée ;

– Vision claire de la riposte actuelle et future au VIH / SIDA, notamment dans les régions les plus touchées ;

– Vision, compréhension et réflexion stratégique sur les défis et les opportunités de l’ONUSIDA ;

– Connaissance approfondie de l’épidémie de VIH et de la riposte, ainsi que de l’expertise et de l’expérience et dévotion en matière de promotion de la santé publique, des droits de la personne et de l’égalité entre les genres ;

– Solides compétences analytiques, créatives et techniques, expérience et aptitude à faire avancer le programme de surveillance des épidémies et d’utilisation efficace des ressources disponibles ;

– Leader énergique doté de compétences politiques pour faciliter efficacement la mobilisation des ressources ;

– Engagement démontré pour promouvoir la participation des personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ;

– Sensibilité politique et culturelle, ainsi que compétences en matière de représentation externe, aptitude démontrée à établir des relations et à travailler de manière efficace et stratégique dans un environnement multiculturel ;

– Excellentes compétences en communication et en plaidoyer à tous les niveaux, notamment avec les chefs d’État, les ministres, les chefs d’autres agences des Nations Unies et d’organisations internationales, les organisations de la société civile et du secteur privé, ainsi qu’avec le grand public ;

– Aptitude confirmée à instaurer un climat de confiance et à favoriser la coopération entre divers groupes de partenaires ;

– Leadership démontré dans la protection de l’intégrité, de la responsabilité et de la transparence ;

– Compréhension des processus de gouvernance aux niveaux international et national ;

– Réflexion stratégique sur l’appropriation et l’engagement des partenaires et des parties prenantes sur les questions de développement.

Gestion stratégique :

– Compétence dans les processus de gestion et d’administration du personnel au sein d’organisations internationales, de secteurs publics ou privés, d’ONG ou de fondations privées ;

– Expérience dans la gestion de l’appui aux efforts des pays pour accélérer la riposte au sida afin de mettre fin à cette épidémie d’ici 2030 ;

– Aptitude confirmée à mobiliser efficacement des ressources ;

– Aptitude confirmée à déléguer des fonctions efficacement ;

– Aptitude confirmée à identifier et à développer les talents, à encourager la diversité et à encourager le travail d’équipe et la création d’équipes ;

– Excellentes aptitudes interpersonnelles, sensibilité et respect envers la culture et le genre ;

– Capacité à gérer le changement et l’innovation organisationnels, notamment à diriger les processus de transformation et de réforme de la culture de travail ;

– Aptitude à lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement, de discrimination, d’intimidation et d’abus de pouvoir ;

– Engagement à mettre en œuvre les principes fondamentaux du programme commun tels qu’énoncés dans les objectifs de l’ONUSIDA dans la résolution 1994/24 de l’ECOSOC et, plus récemment, dans la Déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH / sida de 2016, la stratégie et le budget unifié de l’ONUSIDA 2016 – 2021, le

Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités (UBRAF), y compris le modèle opérationnel révisé du Programme commun de l’ONUSIDA.

Expérience internationale en santé et développement:

– Expérience de travail sur des problèmes mondiaux ;

– Excellente compréhension du travail dans les pays en développement, notamment des problèmes de mise en œuvre ;

– Expérience et connaissances liées au VIH / sida ou à la santé publique aux niveaux international et national ;

– Expérience et connaissance des processus de développement international et de politique publique ;

– Expérience de travail avec de multiples secteurs pertinents, tels que les organisations internationales, les gouvernements, les ONG, la communauté scientifique et le secteur privé ;

– Solides compétences linguistiques : capacité de travailler en anglais et/ou en français. La connaissance d’une autre langue officielle des Nations Unies serait un atout.

2. VALEURS ONUSIDA

1. Engagement pour la riposte au sida

2. Intégrité

3. Respect de la diversité

3. COMPÉTENCES DE BASE

1. Travailler en équipe

2. Communiquer avec impact

3. Mettre en application l’expertise

4. Fournir des résultats

5. Conduire le changement et l’innovation

6. Être responsable

4. COMPÉTENCES MANAGÉRIALES

1. Vision et réflexion stratégique

2. Direction des équipes

3. Gestion de la performance et des ressources

4. Autonomisation et responsabilisation des autres

5. Exercice d’un jugement sain

6. Construction des relations et des réseaux

5. CONDITIONS POUR LE POSTE :

Salaire et avantages sociaux attractifs, à la hauteur du niveau de chef de secrétariat d’une organisation du système des Nations Unies. Le poste sera situé à Genève, en Suisse

6. INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

L’ONUSIDA s’est engagé à promouvoir la diversité en termes de genre, de nationalité, de culture et de formation. Les candidates sont fortement encouragées à postuler. L’institution encourage et accueille la diversité géographique des candidats. Elle encourage les candidatures de personnes vivant avec le VIH. Elle encourage également les candidatures de personnes handicapées.

7. CANDIDATURES

Les candidatures doivent comprendre un CV détaillé et une déclaration écrite décrivant l’aptitude et l’intérêt du candidat pour ce poste. Le processus de sélection et les entretiens avec les candidats se déroulant en anglais et/ou français, les candidats sont invités à soumettre leur candidature en anglais et/ou français.

Les demandes doivent être soumises en ligne à l’adresse : applicants-ED@unaids.org

Date limite de candidature : 17 mai 2019. Le comité de recherche se réserve le droit de prolonger la date limite

Directeur Exécutif ONUSIDA