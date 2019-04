La Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Transports dans le cadre de l’exécution de son budget 2019, envisage la sélection d’un consultant pour la réalisation d’une étude de faisabilité de la création d’une nouvelle Compagnie Aérienne Nationale.

1. L’objectif principal de l’étude est de développer une proposition bien structurée pour la création d’une compagnie aérienne de droit malien afin d’exploiter les services de transport aérien domestiques et régionaux.

Il s’agit d’analyser la faisabilité technico-économique et politique du projet de création d’une compagnie aérienne de droit malien, comme un projet devant renforcer le désenclavement intérieur et extérieur du Mali et un moyen de stimuler les échanges.

2. L’étude a comme objectifs spécifiques ce qui suit :

– établir un état des lieux du transport aérien au Mali et dans la sous-région, à travers : (i) la cartographie de la situation actuelle du trafic aérien, et (ii) la détermination du potentiel du trafic passagers et fret actuel et projeté. Cet état des lieux devra prendre en compte : le trafic domestique et sous-régional, la situation socio-économique et politique du pays etc… ;

– définir le modèle de fonctionnement de la compagnie qui doit déterminer ses activités à l’égard de trois dimensions principales, à savoir : (i) la connectivité, (ii) les ressources, et (iii) la stratégie commerciale ;

– déterminer le schéma de financement de la compagnie, en analysant et proposant les meilleurs montages qui lui garantissent la mobilisation facile des ressources et la stabilité financière indispensable pour sa pérennité et son développement. Pour cela il serait nécessaire de proposer un capital de la compagnie aérienne qui tiendra compte de la taille de la flotte, du réseau à mettre en place et des services à fournir;

– déterminer le schéma organisationnel de la compagnie, par la définition de l’ensemble de ses structures managériales fonctionnelles en référence au modèle de fonctionnement choisi ;

– définir les critères de sélection d’un partenaire technique et/ou stratégique si nécessaire ;

– définir les moyens d’accompagnement de l’Etat à la nouvelle compagnie et court et moyen termes pour son évolution ;

– définir les outils de suivi de la création jusqu’au fonctionnement en plein régime de la compagnie aérienne avec des indicateurs mesurables.

3. La durée totale prévue pour l’exécution de la mission est de quatre (04) mois.

4. En vue de la constitution de la liste restreinte et pour une Demande de Propositions ultérieure, le Directeur des Finances et du Matériel du Ministère des Transports, invite les Cabinets d’Etudes à manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-dessus décrites.

5. Les consultants individuels intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de manifestation d’intérêt, toutes références et documents permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en ces prestations en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (références concernant l’exécution des contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.).

6. La Direction des Finances et du Matériel se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations communiquées.

7. La sélection du Consultant se fera en conformité avec les procédures en vigueur à la Commission de l’UEMOA et définies dans le Règlement d’exécution N° 008/2014/COM/UEMOA du 12/11/2014 relatif aux règles de passation, d’exécution et de réception des marchés des Organes de l’UEMOA.

8. Les appréciations porteront notamment sur l’expérience générale du consultant, l’expérience spécifique et la connaissance de la région sur la base des critères ci-après:

Critères d’évaluation Notes pondérées maximum

1 – « Expérience générale du Consultant » 30

2 – « Expérience spécifique du Consultant » 60

3 – « Connaissance de la région (pays de l’UEMOA) » 10

Total des points 100

9. Pour tous renseignements, veuillez contacter:

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Transports (DFM/MT) située à Dar-Salam, en Face du Grand Hôtel de Bamako, République du Mali ; Tél : (+223) 20 23 23 40/20 23 23 43.

10. Les manifestations d’intérêts en langue française, sous format papier A4, en quatre (04) exemplaires (un original plus trois copies), peuvent être déposées à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Transports (DFM/MT) située à Dar-Salam, en Face du Grand Hôtel de Bamako, République du Mali ; Tél : (+223) 20 23 23 40/20 23 23 43 au plus tard le mardi 30 avril 2019 à 10 heures, heure locale.

11. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures dans la salle de conférence de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère des Transports, sise à Dar-Salam, en Face du Grand Hôtel, dans la cour du Ministère des Infrastructures et de l’Equipement, Bamako (Mali).

12. L’enveloppe contenant la Manifestation d’intérêt devra être scellée et portée visiblement la mention : « Réponse à l’avis de manifestation n°2019-001/MT-DF relatif à la réalisation de l’étude de faisabilité de la création d’une nouvelle Compagnie Aérienne Nationale ».

Bamako, le 29 mars 2019

Le Directeur des Finances et du Matériel

Sanoussi KOROBARA

Inspecteur des Finances

