Secrétaire Général du Secrétariat permanent du plan national de relèvement de consolidation de la paix (RCPCA) et du cadre d’engagement mutuel (CEM)

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un financement auprès de l’Association Internationale pour le Développement (AID) du groupe de la Banque Mondiale pour couvrir les frais du Projet d’Appui à la Gestion des Dépenses et Investissements Publics et aux Réformes (AGIR), et entend utiliser une partie de ces fonds aux paiements de services de consultants pour assurer la coordination du Secrétariat Permanent du plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (RCPCA).

L’objectif général attaché à la mission du Secrétaire Permanent, placé sous l’autorité directe du Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) est de diriger le Secrétariat Permanent du RCPCA et de contribuer à sa mise en oeuvre. Il en garantit la qualité du fonctionnement, le développement et l’intégrité dans le respect des valeurs fondatrices et des directives défi nies par le Conseil d’Orientation (CO) et le Comité Directeur Conjoint (CDC), organe de gouvernance supervisant les activités du Secrétariat permanent du RCPCA et Comité d’Engagement Mutuel (CEM). Le Secrétaire Permanent est chargé d’organiser et de servir le Secrétariat pour la Coordination au développement, d’appuyer les ministères à formuler leur stratégie et leurs plans d’actions alignées sur le RCPCA et à faciliter la coordination en interne et avec les partenaires ,de déployer une base de données des projets, d’effectuer des analyses et un suivi évaluation stratégique de la mise en oeuvre du RCPCA et du CEM ,de produire les rapports consolidés d’état d’avancement, ainsi que d’assurer un transfert des compétences aux ministères appelés à reprendre les tâches du secrétariat à terme.

Le candidat recherché doit être diplômé de troisième cycle (BAC + 5) en Gestion des Entreprises Sciences Économiques, Sciences Politiques, Ingénieur ou équivalent. Le Candidat devra justifier d’une solide expérience opérationnelle et de Management d’au moins 10 années dans des postes de responsabilités dans l’administration publique nationale ou internationale. Les candidats devront se référer aux termes de référence pour les détails afférents à l’exécution de la mission, les résultats attendus et les livrables. La date prévue pour le début de la mission est le 1er Juillet 2019.

La mission se déroulera à Bangui (République Centrafricaine) pour une durée d’un an renouvelable une (1) fois. Le renouvellement du contrat se fera sur la base d’une évaluation satisfaisante des résultats attendus et des livrables. L’évaluation sera conduite par le Cabinet du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération et sera validée par le Ministre et soumise à l’Unité de Gestion du Projet AGIR.

Les candidats(es) intéressés (es) peuvent faire parvenir leur candidature à l’adresse indiquée ci-dessous sous pli fermé avec un dossier

comprenant :

• Un Curriculum – Vitae détaillé incluant les références (adresse e-mail et numéro de téléphone) de deux personnes pouvant confirmer les missions réalisées et indiquées dans le CV ;

• Une note méthodologique expliquant la compréhension de la mission ;

• Une lettre de couverture faisant ressortir l’expérience pertinente du candidat par rapport au poste convoité ;

• Une copie des diplômes ;

• Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Les candidatures sont recevables du 8 Avril au 8 Mai 2019 à 12 h 30 (heure locale).

Les candidatures peuvent être déposées en personne à l’adresse suivante :

Secrétariat du projet AGIR/Ministère des Finances et du Budget

Adresse : Bâtiment de l’ancienne CAADE – Boite Postale : 912 Ville Bangui – Pays : République Centrafricaine

Téléphone : (236) 75.85.75.65 /75.50.26.11 ;

Ou envoyées par Mail aux Adresses électroniques : assistantespm.projetagir@gmail.com ; coordonnateur.projetagir@gmail.com

Les termes de références du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par e-mail aux adresses électroniques ci-dessus mentionnées, ou retirés au bureau du projet AGIR.

Le Coordonnateur du Projet AGIR

Guy Bruno KOYAYORO – SOBO

Min finance Secrétaire Général du Secrétariat permanent du plan national