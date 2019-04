Le Comité de Pilotage (COPIL-FIA) du projet de création du Fond d’Investissement Africain (FIA) lance un appel à candidatures pour le recrutement de la future équipe de direction du FIA.

Le FIA est un fonds d’investissement en cours de création par la CIPRES à l’initiative de ses membres et qui vise à centraliser, sur une base volontaire, une partie des réserves des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) afin d’optimiser leur gestion financière.

La CIPRES (www.lacipres.org) est une organisation régionale africaine chargée du contrôle et de l’appui technique aux Organismes de Prévoyance Sociale (OPS), qui regroupe 17 Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo et Union des Comores).

L’équipe projet du FIA, qui devra être opérationnelle avant septembre 2019, dirigera dans un premier temps les travaux opérationnels de mise en place du FIA, puis est destinée à en prendre la direction.

1. LES PROFILS RECHERCHÉS :

Cette équipe projet est constituée de deux postes :

Poste 1 : DIRECTEUR PROJET (FUTUR DIRECTEUR GÉNÉRAL)

Ses missions sont de :

• Prendre progressivement le projet en main et poursuivre, avec FINACTU, le processus de création opérationnelle du FIA, dans le respect de la planification définie par le COPIL-FIA et selon le calendrier arrêté par lui.

• Assurer le lien permanent avec l’ensemble des parties prenantes et suivre de façon continue le cahier des charges (calendrier, livrables).

• Assurer un reporting de l’activité sur une base mensuelle.

• Assurer la sélection et la mise en place opérationnelle des structures juridiques, des moyens informatiques, des ressources humaines, etc.

• Superviser la structuration du processus de gestion d’actif.

• Superviser la structuration de l’unité de gestion actif – passif (« ALM »).

• Déterminer les processus de gestion pour chaque classe d’actif.

Le profil recherché :

• est de formation supérieure, de préférence école d’ingénieur ou de commerce de rang A, ou équivalent universitaire (Diplômé Bac +5) ;

• bénéficie d’une expérience significative en finance, incluant le management et la gestion de projet ;

• maîtrise les problématiques métiers liés à la Finance : marchés financiers, gestion d’actif, finance d’entreprise, contrôle de gestion, trésorerie et flux bancaires, etc. ;

• connait les outils financiers (modélisation, analyse financière, business plan, etc.) ;

• jouit d’un sens de l’analyse, d’une rigueur, d’une capacité à nouer des contacts de qualité avec les interlocuteurs, et d’excellentes capacités rédactionnelles.

La maîtrise de l’anglais serait un plus. Un lien avec le continent africain en général, et avec l’un des pays membres de la CIPRES, serait un plus.

2. MODALITÉS :

L’équipe projet travaillera sous la supervision du Comité de Pilotage (COPIL-FIA) avec l’assistance technique du Groupe FINACTU, retenu pour accompagner la création opérationnelle du FIA.

L’entrée en fonction est prévue dans le courant de l’été 2019.

Les postes seront basés à Casablanca (Maroc) pendant la phase projet.

La date limite de dépôt des candidatures est le 30 avril 2019.

3. EXPRESSION DES CANDIDATURES :

Les candidats intéressés, ressortissant d’un pays de la CIPRES, peuvent envoyer leur candidature pour l’un des deux postes ou pour les deux sous la forme d’un curriculum vitae détaillé accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du Président du COPIL-FIA à FINACTU. Les candidatures doivent être envoyées par email à Mr Patrick OUNICHE, à l’adresse recrutement-FIA@finactu.com.

Les éventuelles questions peuvent être envoyées à la même adresse.

L’équipe de FINACTU examinera les candidatures et les soumettra au Comité de pilotage du projet FIA.

CIPRES DIRECTEUR PROJET (FUTUR DIRECTEUR GÉNÉRAL)