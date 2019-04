La Banque des Etats de l’Afrique Centrale envisage de recruter, sur fonds propres, un consultant individuel pour la traduction de son rapport annuel 2017. A cet effet, elle invite par le présent avis de sélection, les consultants remplissant les conditions requises, à soumettre leur proposition.

Le processus se déroulera conformément aux dispositions du Règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM/18 portant adoption du Code des marchés de la BEAC notamment la procédure de sélection basée sur la qualité technique et le coût.

I. OBJET DE LA SÉLECTION

Les prestations, objet de la présente sélection, porteront notamment sur la traduction fidèle en anglais du rapport d’activités de la Banque Centrale pour l’année 2017. Les caractéristiques du rapport à traduire sont les suivantes :

– Nombre de pages format A4 : 202 ;

– Nombre approximatif de mots : 43 000.

II. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats à la présente sélection devront fournir deux dossiers, en un (01) exemplaire original et quatre (04) copies comprenant les pièces ci-après :

Dossier administratif et technique :

Les candidats devront fournir un dossier complet comprenant les documents ci-après :

– un engagement sur l’honneur de la véracité des informations déclarées et l’authenticité des documents fournis ;

– un curriculum vitae précisant l’identité du candidat, ses contacts (téléphone et courriel), les diplômes universitaires obtenus, les références similaires détaillées (clients, objet du marché, prestations réalisées) ;

– les justificatifs des prestations antérieures similaires (attestation de bonne exécution etc.) ;

– les copies certifiées conformes de la pièce d’identité et des diplômes ;

– un agrément délivré par l’autorité compétente ou tout document en tenant lieu ;

– la méthodologie de travail proposée.

Le consultant devra justifier d’une solide expérience dans le domaine de la traduction en anglais des rapports d’activité et / ou d’autres documents à caractère économique, monétaire et financier. Ses qualifications minimales requises sont :

– être titulaire d’un diplôme de niveau bac + 5 ou équivalent dans le domaine de la traduction du français vers l’anglais ;

– disposer d’une expérience avérée dans le domaine ;

– avoir une expérience dans la traduction en anglais des documents techniques rédigés en français soutenu de nature économique, monétaire et financière et disposer de références pertinentes : un

minimum 25 documents de 25 000 mots, dans le domaine de la traduction du français vers l’anglais est requis.

Dossier financier :

– la lettre de soumission financière conforme au modèle.

III. ÉVALUATION DES CANDIDATURES

Les candidatures seront évaluées suivant les critères ci-après.

a) Critères d’évaluation

Les rubriques seront notées sur 100 points de la manière suivante :

• Diplômes universitaires : 20 points ;

• Références similaires : 50 points ;

• Méthodologie de travail : 20 points ;

• Délai de réalisation maximum : 10 points.

La note technique minimale requise est de soixante-dix points.

b) Pondération applicable

Proposition technique : 80 %

Proposition financière : 20 %

IV. DÉPÔT ET OUVERTURE DES CANDIDATURES

Les dossiers de candidature, obligatoirement rédigés en langue française devront être déposés, sous pli fermé, à l’adresse suivante, au plus tard le jeudi 2 mai 2019 à 12H00, heure de Yaoundé :

BANQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE

SERVICES CENTRAUX, 736 Avenue Monseigneur Vogt

BUREAU D’ORDRE – 15ème étage – Porte 15.01

 : BP 1917 Yaoundé – CAMEROUN

L’enveloppe extérieure devra porter uniquement la mention :

« SÉLECTION INTERNATIONALE OUVERTE

N° 12/BEAC/DGEFRI-DERS/SIO/CC/2019 ;

À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT ».

Les dossiers de candidature seront ouverts, en deux phases en présence des représentants des soumissionnaires dûment mandatés qui souhaitent assister à la séance d’ouverture. Les dossiers administratifs et techniques seront ouverts le jeudi 2 mai 2019 à 13 heures précises et les propositions financières seront ouvertes le mercredi 15 mai 2019 aux Services

Centraux de la BEAC à Yaoundé. Les candidatures reçues après le délai fixé seront rejetées.

V. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les consultants intéressés peuvent obtenir un complément d’information, à l’adresse ci-dessous, entre 9 heures et 12 heures, les jours ouvrés.

BANQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE

Services Centraux, 736 Avenue Monseigneur Vogt

Direction Générale de l’exploitation,

CGAM, 14ème étage, Porte 14.12

: 1917 Yaoundé – CAMEROUN

: (+ 237) 222 23 33 29 – @ : cgam.scx@beac.int

Le Président de la Commission,

BEAC Consultant Individuel