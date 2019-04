TITRE DU POSTE : RÉDACTEUR PRINCIPAL DES DISCOURS DU PRÉSIDENT

COMPLEXE : PRÉSIDENCE (PRST)

DÉPARTEMENT/DIVISION : COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES (PCER) /RELATIONS EXTÉRIEURES (PCER0)

GRADE : PL3

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE : PRÉSIDENT DE LA BANQUE/DIRECTEUR DE CABINET/ DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES (PCER)

LIEU D’AFFECTATION : ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE

INFORMATION SUR LE POSTE : CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI INTERNATIONAL Y AFFÉRENTES.

Si vous rencontrez des difficultés techniques lors de l'enregistrement de votre candidature, veuillez envoyer un courriel avec une description précise du problème et/ou une capture d'écran indiquant le problème à : HR Direct HRDirect@AFDB.ORG

RÉF.SAP : 50071287

DATE DE CLÔTURE : 15 Avril 2019 (à 23h59 mn GMT)

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement, qui œuvre pour la croissance économique et le progrès social en Afrique. Elle compte 80 États membres, dont 54 pays africains (pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté, grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines, dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique, ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE :

Le Président planifie, supervise et gère les activités du Groupe de la Banque africaine de développement. Sous la direction des Conseils d’administration, le Président conduit les activités de la Banque et du Fonds africain de développement et gère les opérations et les activités conformément aux accords portant création de la BAD et du FAD.

Le Président supervise plusieurs départements et unités, dont : le cabinet du Président ; le Département de l’évaluation indépendante du développement ; le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption ; l’Unité de vérification de la conformité et de la médiation ; le Secrétariat du conseil d’appel des sanctions ; le Tribunal administratif ; le Bureau de l’Auditeur général ; la Direction de la gestion des risques du Groupe ; le Bureau du Conseiller juridique général et des services juridiques ; le Département de la communication et des relations extérieures ; le Bureau de l’intégrité du personnel et de l’éthique et le Bureau du Secrétaire général et Secrétariat général.

LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE :

Le Département a pour mission de planifier, préparer et mettre en œuvre les programmes de relations publiques et de communication interne visant à mieux faire connaître la Banque à ses différents publics, de manière à promouvoir le développement social et économique en Afrique et à établir et maintenir la crédibilité de la Banque et sa bonne réputation en tant que première institution de financement du développement en Afrique. Le Département a également pour mission de permettre à la Banque de mieux comprendre comment elle est perçue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

LE POSTE :

Sous l’autorité et l’orientation générales du Directeur de la communication et des relations extérieures, le Rédacteur principal des discours du Président aura pour rôle essentiel, d’une part, de diriger la préparation, la rédaction, l’édition et la révision des discours, des articles et autres communications et documents qui présentent, accroissent et améliorent la vision, les idées, les messages, la réputation et le profil du Président de la Banque africaine de développement et, d’autre part, de participer aux activités et initiatives internes nécessaires pour soutenir cet objectif et de les piloter.

L’objectif est d’assurer aux discours, articles et autres documents de communication émanant du Cabinet du Président, une qualité exceptionnelle.

PRINCIPALES FONCTIONS :

Le Rédacteur principal des discours du Président est placé sous la supervision générale du Président de la Banque africaine de développement et entretient des rapports hiérarchiques avec le Directeur de cabinet et le Directeur de la communication et des relations extérieures. Il/elle assume les responsabilités suivantes :

Définir des stratégies à moyen et à long terme en vue d’atteindre les objectifs de communication du cabinet du Président, de concert avec la haute Direction de la Banque et les principales parties prenantes externes. Rédiger, éditer et relire les discours, articles et autres documents de communication pour le Président ; recueillir et analyser les faits, statistiques, déclarations et toutes les communications adressées au Président ou émanant de lui ; préparer et/ou réviser toutes les déclarations officielles du cabinet du Président, en collaboration avec l’équipe technique et les Vice-présidents. Déterminer de façon proactive les enjeux, les thèmes, les messages et les audiences pour lesquels le Président devrait faire des déclarations publiques à l’intérieur comme à l’extérieur de la Banque. Assurer la liaison et travailler de façon stratégique et efficace en étroite collaboration avec le Directeur de la communication de la Banque, ainsi qu’avec l’équipe de communication sur toutes les missions de communication et tâches écrites de médias liées au Président. Collaborer étroitement avec les services linguistiques de la Banque, afin d’assurer la bonne qualité des discours et des documents traduits. Rassembler, examiner et résumer les messages clés dans diverses publications, y compris les rapports sur les politiques, les journaux, les articles de magazines, le rapport annuel et d’autres périodiques. Présenter des rapports écrits périodiques au cabinet du Président ; suivre les aspects stratégiques et les engagements pris dans les discours et les déclarations conformément au mandat du Président, aux progrès dans la gestion de la réputation de la Banque et au principe de développement d’un leadership avisé. Répondre aux demandes d’informations et de documents concernant le Président, qui sont adressées au cabinet par des groupes d’intérêt et des entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Banque.

COMPÉTENCES (qualifications, connaissances et expériences souhaitables)

Être titulaire d’au moins un Master/une Maîtrise ou un diplôme équivalent en communication, marketing, relations publiques, histoire, politique, économie, économie du développement ou toute autre discipline en rapport avec les activités de la Banque. Justifier d’au moins sept (7) ans d’expérience pertinente pour le poste visé. Démontrer une connaissance approfondie des problèmes et des politiques de développement socio-économique et politique des pays africains. Justifier d’une expérience dans un environnement similaire (institution financière internationale, banque multilatérale de développement, ou encore dans le secteur privé). Être capable de communiquer efficacement (à l’écrit et à l’oral) en anglais et/ou français et d’adopter le langage et les styles appropriés aux besoins des destinataires et des parties prenantes spécifiques. Disposer de solides qualifications et d’une expérience pratique dans la rédaction, la recherche, la presse écrite et le monde universitaire ; registre significatif de publications et de communications écrites variées de grande qualité. Posséder d’excellentes capacités relationnelles et un bon esprit d’équipe qui maximisent l’efficacité et contribuent à un environnement de travail positif. Faire preuve de discernement et d’intégrité. Avoir de solides compétences organisationnelles, analytiques et de communication. Être en mesure de travailler de manière autonome et en groupe. Être capable de penser clairement, de bien gérer son temps, de travailler efficacement sous pression, de gérer des priorités variées, de faire attention aux détails tout en produisant des résultats de qualité. Innovation et créativité : démontrer une capacité à proposer des approches innovantes qui améliorent la performance et créent des avantages supplémentaires pour la Banque et ses clients. Résolution de problèmes : utiliser les connaissances de l’institution pour résoudre des problèmes et identifier des solutions profitant aux clients (internes et externes) et à la Banque. Orientation client : savoir accorder au client une importance primordiale dans toutes les transactions et interactions. S’efforcer de comprendre et, le cas échéant, d’anticiper les besoins du client et veiller à ce qu’il reçoive le meilleur service possible de la part de la Banque. Démontrer une certaine compréhension et pratique de divers outils multimédias. Maîtriser les logiciels Microsoft courants utilisés à la Banque (Word, Excel, Access et PowerPoint).

Seul(e)s les candidat(e)s répondant à toutes les exigences du poste et retenu(e)s pour les évaluations plus approfondies seront contacté(e)s. Les candidats doivent soumettre en ligne un curriculum vitae (CV) concis et tous les documents supplémentaires qui pourraient être requis. Le Président de la Banque africaine de développement se réserve le droit de nommer un candidat à un grade inférieur à celui du poste annoncé. La Banque africaine de développement est un employeur garantissant l’égalité des chances et les candidatures féminines sont vivement encouragées : http://www.afdb.org.

