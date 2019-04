INTITULÉ DU POSTE : DIRECTEUR, SYNDICATION ET SERVICES TECHNIQUES FINANCIERS

COMPLEXE : VICE-PRÉSIDENCE FINANCES

DÉPARTEMENT : SYNDICATIONS ET SERVICES TECHNIQUES FINANCIERS

GRADE : EL-5

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE : VICE-PRÉSIDENT FINANCES

LIEU D’AFFECTATION : ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE

INFORMATION SUR LE POSTE : CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES.

Si vous rencontrez des difficultés techniques lors de l’enregistrement de votre candidature, veuillez envoyer un courriel avec une description précise du problème et/ou en envoyant une capture d’écran indiquant le problème à : HR Direct HRDirect@AFDB.ORG

SAP N°50092178

DATE DE CLÔTURE : 17 Avril 2019 (A minuit GMT)

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir un appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. Ce poste fait partie de l’équipe de direction qui pilotera la mise en œuvre efficace de cette vision.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence chargée des Finances supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, notamment les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration des prêts ; la mobilisation de ressources stratégiques et le rehaussement des ressources et instruments financiers non statutaires ; la gestion globale de l’actif/du passif du Groupe de la Banque.

LE DÉPARTEMENT RECRUTEUR :

Le rôle du département des syndications et des services techniques financiers est de mobiliser et d’accroître en Afrique et hors d’Afrique des ressources pour le financement de projets et programmes d’investissement ; de favoriser l’investissement en Afrique de capitaux publics et privés dans des projets ou programmes de nature à contribuer au développement économique ou au progrès social des pays membres régionaux ; d’assurer l’optimisation du bilan ou gestion du capital ; et la gestion de fonds fiduciaires.

LE POSTE :

Le poste de Directeur du Département des syndications et des services techniques financiers, qui relève du Vice-président chargé des finances, assure la centralisation des syndications, du cofinancement et des services techniques financiers (services aux clients) pour l’ensemble du Groupe de la Banque dans les secteurs public et privé pour les activités de prêt. Le Directeur est également responsable de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de gestion du capital et d’optimisation du bilan.

PRINCIPALES FONCTIONS :

Sous la supervision générale du Vice-Président, les fonctions et responsabilités du Directeur sont entre autres de :

Gérer les ressources de l’unité afin d’optimiser l’efficacité de son soutien aux agents de placement et aux chefs de projets, du marketing aux investisseurs et dans l’exécution des opérations ; Fournir des orientations sur la structuration aux agents de placement et aux chargés de projet et participer activement à la présentation de propositions et de lettres de mandat aux clients, en mettant l’accent sur les avantages de la syndication et du cofinancement ; Nouer des relations de travail avec le plus vaste éventail possible de cofinanciers commerciaux ; Exécuter des cofinancements de prêts A/B et des syndications d’institutions de financement du développement, en partageant les responsabilités le cas échéant avec les co-arrangeurs ; Effectuer des sondages de marché, établir les prix et fournir une rétroaction sur l’appétit pour le risque à la haute direction aux fins d’examen ; Réviser les lignes directrices en matière de syndication afin d’assurer un déploiement conforme aux pratiques du marché et faire des recommandations en vue d’amendements et d’améliorations ; Élaborer des processus et des procédures opérationnels internes pour le département, ainsi que des instruments financiers et des indicateurs de performance pour encourager, intégrer et intensifier les activités de cofinancement, de syndication et de mobilisation ; Identifier les actifs existants en vue d’une vente éventuelle sur le marché secondaire, obtenir les commentaires du marché sur le coût probable de la vente et, le cas échéant, obtenir toutes les approbations nécessaires ; Collaborer, entre autres, avec les départements Opérations (publiques et privées)/Contrôle financier/Trésorerie financière, Gestion financière, Services juridiques de la Banque afin de se constituer une capacité à faire office de mandataire pour tous les prêts B, les syndications des institutions financières pour le développement et autres cofinancements ; Expansion des produits financiers du Groupe de la Banque ; Prestation de services financiers techniques aux transactions souveraines et non souveraines dans les équipes de projet ; Conduire les activités de financement des marchés financiers nationaux ; Diriger l’élaboration et l’adaptation des politiques et programmes financiers en fonction des activités du département ; Concevoir et élaborer des instruments pour améliorer la gestion du capital de la Banque et diriger le déploiement efficient et efficace des instruments de gestion des risques du Groupe de la Banque ; Assurer la gestion et l’administration efficaces et efficientes des fonds d’affectation spéciale ; Assumer les fonctions de vice-président intérimaire du Complexe des finances, en cas de besoin. Effectuer d’autres tâches assignées par le Vice-Président.Identifier les actifs existants en vue d’une vente éventuelle sur le marché secondaire, obtenir les commentaires du marché sur le coût probable de la vente et, le cas échéant, obtenir toutes les approbations nécessaires ;

COMPÉTENCES (qualifications, expérience et connaissances) :

Être titulaire d’au moins un Master ou son équivalent en sciences économiques, finance et/ou administration des affaires ou dans un domaine connexe ; Avoir au moins dix (10) ans d’expérience pertinente acquise dans des institutions financières réputées. Avoir accumulé au moins cinq (5) ans d’expérience à un poste de direction. Maîtriser les instruments de marché et les sources de financement du marché (financement par obligations souveraines, financement municipal/sous-souverain, prêts syndiqués/financement d’infrastructures), autres sources de financement et produits de gestion des risques/couverture. Avoir une connaissance des activités de collecte de fonds et de rétrocession de prêts dans le développement des marchés de capitaux, en particulier en Afrique. Avoir une excellente maîtrise des questions financières touchant les clients souverains et non souverains dans les pays en développement et des politiques liées au mandat de la Banque. Avoir une bonne compréhension des marchés des capitaux et une connaissance avérée du financement de projets et de l’utilisation d’instruments d’atténuation des risques pour catalyser les capitaux privés. Être fortement orienté client, être capable d’interagir efficacement avec les clients et les interlocuteurs institutionnels au niveau de l’équipe de direction, Posséder une solide expérience dans le domaine des services bancaires d’investissement et de développement et avoir travaillé sur des projets du secteur privé, des entités publiques, des autorités des services publics/infrastructures et les pouvoirs publics Avoir de solides compétences éprouvées en communication écrite. Avoir de bonnes compétences de leadership pour appuyer et encadrer le personnel du département et former des équipes Avoir un bon sens des affaires et de l’analyse décisionnelle. Avoir de bonnes aptitudes à la résolution de problèmes. Capacité à communiquer efficacement (à l’écrit et à l’oral) en anglais ou en français, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. Avoir des compétences dans l’utilisation des applications standards de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) ; la maîtrise de SAP est souhaitable.

Seuls les candidats répondant à toutes les exigences de la Banque et ayant été retenus pour les évaluations plus approfondies seront contactés. Seules les candidatures soumises avec un curriculum vitae (CV) concis et les copies de tous les diplômes requis seront prises en compte. Le Président de la BAD se réserve le droit de nommer un candidat à un grade inférieur à celui du poste annoncé. La Banque africaine de développement est un employeur garantissant l’égalité des chances. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. http://www.afdb.org

https://www.afdb.org/fr/about-us/careers/current-vacancies/director-syndication-and-financial-technical-services-3956/

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ne perçoit aucuns frais ou contribution de quelque nature que ce soit des candidats tout au long de son processus de recrutement (dépôt ou traitement de la candidature, entretien d’embauche, etc.). En outre, le Groupe de la Banque ne demande aucune information relative aux comptes bancaires des candidats. Le Groupe de la Banque africaine de développement décline toute responsabilité de publications frauduleuses d’offres d’emploi en son nom ou, de manière générale, d’utilisation frauduleuse de son nom de quelque manière que ce soit.

directeur-syndication-et-services-techniques-financiers