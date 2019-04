Appel à candidature pour le poste de Directeur Général de la société « CYBER DEFENSE AFRICA » chargée de mettre en place un CERT et un SOC et d’en assurer la gestion

L’urgence de la protection du cyberespace togolais, conjuguée avec la nécessité de trouver une solution durable, efficace et pertinente, a conduit à la mise en place d’une société mixte à participation publique majoritaire dans le cadre d’un partenariat public-privé, en collaboration avec une société de référence internationale dans le domaine de cybersécurité et cotée en Bourse notamment au New York NASDAQ .

Cette nouvelle société dénommée « CYBER DEFENSE AFRICA » à caractère commercial, aura une gestion privée avec des objectifs clairs en matière de profitabilité. Elle est chargée de mettre

en place et d’assurer l’exploitation d’un CERT National et d’un SOC au Togo. Elle a également pour mission de :

– fournir des services de cybersécurité aux organisations publiques et privées installées au Togo et dans d’autres pays en Afrique ;

– détecter les vulnérabilités des systèmes, au travers notamment d’une veille technologique ;

– piloter la résolution des incidents ;

– aider à la mise en place de moyens permettant de se prémunir contre de futurs incidents ;

– organiser la mise en place d’un réseau de confiance.

Pour assurer la mise en place et le démarrage de ses activités, la société « CYBER DEFENSE AFRICA » cherche à recruter en urgence, un haut cadre expérimenté pour le poste de Directeur général.

Ses principales responsabilités consisteront à :

– la mise en place de la Société « CYBER DEFENSE AFRICA » et sa gestion quotidienne ;

– la supervision de toutes les fonctions de la société, notamment les services techniques, commerciaux, financiers, comptables ainsi que les ressources humaines ;

– la préparation et la présentation du budget annuel au conseil d’administration et son exécution après adoption ;

– la mise en place du CERT national et du SOC sur la base des dernières technologies disponibles ;

– la mise en place d’un catalogue de services de toute la documentation commerciale nécessaire au lancement des activités de la société ;

– la promotion de la société « CYBER DEFENSE AFRICA » auprès des sociétés publiques et privées installées au Togo et dans les autres pays d’Afrique en vue d’assurer le développement du portefeuille clients de la société ;

– la représentation de la société vis-à-vis des tiers ainsi que la signature de contrats dans les limites autorisées par le conseil d’administration ;

– la préparation de tous les rapports d’activités et des rapports financiers en vue de rendre compte régulièrement au Conseil d’Administration sur les performances de la société.

Le candidat doit justifier d’une formation supérieure en informatique, télécommunications ou équivalent, avec au moins 10 années d’expérience professionnelle réussie. Il doit avoir déjà occupé des fonctions stratégiques dans une société de services informatiques, de télécommunications ou de services financiers.

Une expérience dans la gestion d’un CERT ou d’un SOC serait fortement appréciée. Le candidat devra être bilingue et avoir une bonne maîtrise de l’anglais qui sera la langue de travail. Il devra posséder des compétences exceptionnelles en leadership et être capable de travailler au sein d’une équipe locale et internationale.

Il doit en outre être rigoureux, autonome, fin négociateur, doté d’excellentes capacités relationnelles et décisionnelles et à même de promouvoir une culture du résultat au sein de la société.

Le lieu de travail est fixé au siège de la société à Lomé – Togo.

Les dossiers de candidature (CV + Lettre de motivation) seront envoyés à l’adresse email ci-après (cybersecurite@numerique.gouv.tg) ou par courrier à l’adresse (Ministère des postes, de l’économie numérique et des innovations technologiques, Av. Abdoulaye FADIGA, Face de la BCEAO – 01 BP 3679 – Lomé – Togo) tout en précisant en objet « Recrutement pour le poste de Directeur Général pour la société « CYBER DEFENSE AFRICA »».

Les dossiers de candidature seront examinés au fur et à mesure de leur réception, en conséquence nous encourageons les personnes qualifiées à soumettre leur candidature dans les meilleurs délais.

