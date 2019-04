Contrôleur de Gestion (H/F)

Jeune Afrique Media Group est le premier groupe média consacré à l’Afrique. Il offre chaque semaine des informations politiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent à ses lecteurs de mieux comprendre l’actualité africaine avec sa publication hebdomadaire francophone Jeune Afrique et son titre anglophone The Africa Report.

Jeune Afrique Media Group est également un acteur majeur dans les métiers de l’édition, de la production audiovisuelle et de l’organisation de conférences économiques internationales telles que le Africa CEO Forum.

Pour soutenir nos ambitions et atteindre nos objectifs, nous avons besoin des plus grands talents !

Si votre soif d’apprendre et votre curiosité n’ont d’égal que votre envie de vous investir dans une belle aventure, rejoignez Jeune Afrique Media Group !

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier du groupe, vous intervenez en véritable Business Partner auprès des Directions Opérationnelles.

Garant de la fiabilité des chiffres et des indicateurs de performance, vous participez ainsi à l’optimisation de la gestion financière de l’entreprise.

Vous élaborez et garantissez :

Les reporting et tableaux de bord d’analyse de la performance à destination de la Direction et des responsables opérationnels

Les clôtures mensuelles en lien avec l’équipe comptable

L’analyse mensuelle du P&L, la détection des écarts/ anomalies et préconiser des actions correctives

Vous assurez :

La production des analyses récurrentes ou ponctuelles

La mise en place et l’animation de l’ensemble des outils d’analyse du résultat et d’aide à la décision nécessaires au pilotage de l’activité

Le calcul des commissions des commerciaux

Vous contribuez :

A l’élaboration du budget, le suivre et ajuster les prévisions

A l’amélioration des outils de gestion afin de garantir la fiabilité des procédures de gestion et l’optimisation des flux d’information financière et des données

A la mise en place / à l’actualisation des procédures internes Groupe

Profil recherché :

De formation Bac +5, vous justifiez d’une expérience minimale de 4 ans en contrôle de gestion idéalement au sein d‘une PME.

Vous maîtrisez l’analyse de performance et de rentabilité.

Vous êtes à l’aise dans la manipulation des tableaux de bord et avec les outils informatiques (notamment Excel).

Bon (-ne) communiquant(e), vous faites preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse couplé à une grande rigueur.

De nature curieux (-se), rigoureux (-se), vos capacités d’écoute et de conseil seront indispensables à ce poste.

Conditions :

Poste à pourvoir dès que possible ;

Salaire : selon profil ;

Localisation : Paris 16ème.

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement.ja@jeuneafrique.com avec pour objet « Contrôle de Gestion ».

Jeune Afrique Media Group – Contrôleur de gestion