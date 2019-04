Chargé de Développement Pôle Women (H/F)

Jeune Afrique Media Group est le premier groupe média consacré à l’Afrique. Il offre chaque semaine des informations politiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent à ses lecteurs de mieux comprendre l’actualité africaine avec sa publication hebdomadaire francophone Jeune Afrique et son titre anglophone The Africa Report.

Jeune Afrique Media Group est également un acteur majeur dans les métiers de l’édition, de la production audiovisuelle et de l’organisation de conférences économiques internationales telles que le Africa CEO Forum.

Pour soutenir nos ambitions et atteindre nos objectifs, nous avons besoin des plus grands talents ! Si votre soif d’apprendre et votre curiosité n’ont d’égal que votre envie de vous investir dans une belle aventure, rejoignez Jeune Afrique Media Group !

Au sein de notre équipe évènementielle, vous serez rattaché(e) à la responsable du Pôle Women, et vous serez en charge de soutenir la croissance des activités du pôle en s’assurant du bon déroulement des opérations et en favorisant le développement du Pôle.

Vos missions seront les suivantes :

Commercial

Participation à la rédaction d’offres commerciales sur-mesure en collaboration avec la responsable du pôle Women ;

Assurer le suivi des engagements commerciaux avec nos partenaires ;

Être force de proposition pour étoffer l’offre de services du pôle Women.

Veille stratégique

Identifier les entreprises internationales et africaines susceptibles d’être partenaires de l’initiative Women, et si possible les contacts-clés ;

Repérer par une veille médias/réseaux des femmes éligibles pour participer à nos événements (ACF, ACF-WIB) et rejoindre notre réseau (ACN) ;

Veille concurrentielle sur les initiatives proches de la nôtre dédiées au leadership féminin, et maintien à jour d’un mapping.

Opérationnel

Coordination des événements Women (ACF-WIB, Héroïnes, formations) avec les équipes logistique/contenu/communication sous la supervision de la responsable du pôle Women ;

Mise à jour et rédaction des supports marketing en collaboration avec la responsable du pôle Women et l’équipe marketing ;

Maintien à jour de la base de données des cibles identifiées (entreprises, femmes, speakers).

Profil recherché :

De formation Bac +5 en école de commerce ou de communication, vous justifiez d’une expérience réussie d’un à deux ans dans la gestion et le développement de projets évènementiels.

Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre débrouillardise, votre rigueur et votre sens du détail. Vos qualités relationnelles et rédactionnelles font de vous un bon(-ne) communiquant(e). Enfin, vous êtes à l’aise dans un environnement où le sens des priorités est nécessaire.

Conditions :

Poste à pourvoir dès que possible ;

Salaire : selon profil ;

Localisation : Paris 16ème.

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement.ja@jeuneafrique.com avec pour objet « Coordination de projets event ».

Jeune Afrique Media Group – Charge de développement_Women