LA BAD RECRUTE UN ÉVALUATEUR GÉNÉRAL

La Banque africaine de développement (BAD/Banque) recrute à son siège à Abidjan un Évaluateur général en charge de son Département de l’évaluation indépendante du développement. Ce Département a pour mission de promouvoir la croissance durable et la réduction de la pauvreté en Afrique à travers des évaluations indépendantes et pertinentes.

Le poste :

Le rôle de l’Évaluateur général est de diriger le Département de l’évaluation indépendante du développement, dont les objectifs sont de créer les conditions pour la reddition des comptes, de contribuer au renforcement de l’apprentissage et de promouvoir une culture de l’évaluation. En menant des évaluations indépendantes et en partageant les bonnes pratiques, l’Évaluateur général veille à ce que la Banque et ses parties prenantes tirent les enseignements de leurs expériences antérieures et planifient et réalisent les activités de développement selon les standards les plus élevés possibles.

Les principales fonctions :

En rapportant au Conseil d’administration de la BAD par le biais du Comité des opérations et pour l’efficacité du développement (CODE), l’Évaluateur général devra :

Assurer la direction et le leadership dans la gestion des activités du Département de l’évaluation indépendante du développement ; Elaborer les objectifs de travail du Département de l’évaluation indépendante du développement au travers du programme de travail triennal ; Assurer le leadership intellectuel et une expertise technique dans la conduite des évaluations des opérations, des politiques et des stratégies de la Banque, en travaillant sur les projets, les secteurs, les thèmes, les régions et les pays ; Promouvoir une culture de l’évaluation et diffuser les résultats obtenus et les enseignements tirés à l’échelle de l’institution et au-delà ; Assurer une gestion efficiente des ressources humaines et financières du Département.

Les critères de sélection

Titulaire d’un Master ou d’un diplôme équivalent en économie, études du développement, relations internationales, administration des affaires ou dans une discipline connexe ; Au moins vingt (20) années d’expérience professionnelle, y compris une expérience pertinente dans le développement international, dont au moins dix (10) ans à un poste de direction et avec une progression évidente des responsabilités ; Très bonnes connaissances confirmées des principes, des standards, des processus et des méthodes d’évaluation, et notamment une compréhension avérée des théories et des pratiques d’évaluation les plus récentes ; Connaissance approfondie des secteurs du développement et de l’évaluation au niveau international et sur le continent africain et la capacité à les piloter ; Expérience confirmée en matière de gestion et de leadership ; Capacité à mener une réflexion de façon indépendante, doublée d’une bonne intégrité et d’une éthique professionnelle reconnue par ses pairs ; Capacité à communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral en anglais ou en français et avoir une connaissance pratique de l’autre langue.

DATE DE CLÔTURE : 03 mars 2019 (À 23:59 GMT) – GRADE : EL4

La Banque se réserve le droit d’annuler le processus de recrutement à tout moment sans que cela ne lui porte préjudice.

