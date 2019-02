Responsable commercial / Country Manager (H/F)

Jeune Afrique Media Group est le premier groupe média consacré à l’Afrique. Il offre chaque semaine des informations politiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent à ses lecteurs de mieux comprendre l’actualité africaine avec sa publication hebdomadaire francophone Jeune Afrique et son titre anglophone The Africa Report.

Jeune Afrique Media Group est également un acteur majeur dans les métiers de l’édition, de la production audiovisuelle et de l’organisation de conférences économiques internationales telles que le Africa CEO Forum.

Pour soutenir nos ambitions et atteindre nos objectifs, nous avons besoin des plus grands talents ! Si votre soif d’apprendre et votre curiosité n’ont d’égal que votre envie de vous investir dans une belle aventure, rejoignez Jeune Afrique Media Group !

Missions proposées :

Responsable de la vente d’espaces publicitaires pour les publications Jeune Afrique et The Africa Report et leurs sites respectifs, vous êtes également l’un(e) de nos premiers ambassadeurs des activités événementielles du Groupe.

Rattaché(e) directement à la régie publicitaire située à Paris, vous possédez un portefeuille pays qui vous conduit à vous déplacer régulièrement et sur plusieurs semaines consécutives.

Ainsi, vous êtes en charge de :

– En amont de vos missions

o Analyser les marchés locaux, et identifier les opportunités commerciales ;

o Cibler et démarcher les partenaires locaux (sociétés tous secteurs d’activité, institutions, gouvernement) ;

o Planifier vos missions : organisation de vos déplacements, prise de rendez-vous, …

– Lors de vos missions

o Développer le chiffre d’affaires des produits et services du Groupe en :

▪ Présentant et valorisant de manière argumentée et adaptée les produits ;

▪ Négociant avec les différents interlocuteurs rencontrés ;

▪ Concluant des contrats de ventes selon les règles commerciales du Groupe.

▪ Envoyant un reporting hebdomadaire sur toutes les actions menées sur le terrain

– Au retour de vos missions

o Effectuer les reportings nécessaires,

o Réaliser le suivi des prospects et clients rencontrés.

Profil recherché :

• Formation commerciale, marketing, communication (bac + 4/+5), vous disposez d’une première expérience en vente réussie ;

• Fort tempérament commercial : goût prononcé pour la vente & la négociation, capacité conclure des affaires ;

• Capacité à initier et à mener des échanges avec des interlocuteurs multiples et de haut niveau, à construire un réseau ;

• Autonome, réactif, esprit d’initiative, sens du relationnel ;

• Bonne culture générale, une connaissance du continent africain est un véritable atout ;

• Bilingue Français/Anglais ; une 3ème langue est souhaitée (Portugais, Espagnol, …).

Conditions :

• CDI ;

• Statut cadre ;

• Rémunération : salaire fixe selon expérience + variable attractif ;

• Localisation : Paris 16ème.

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à rh@jeuneafrique.com avec pour objet « Responsable Commercial / Country Manager ».

