INFRACO AFRICA

Chief Executive

Réf: FAXJE

Candidatures à soumettre avant le 14 février 2019

Financé par le Private Infrastructure Development Group (PIDG), InfraCo Africa est engagé dans le développement d’infrastructures. Entreprise innovatrice, elle vise la mobilisation de fonds du secteur privé pour financer l’infrastructure qui permet aux pays en voie de développement de doper leur croissance économique. Ainsi a-t-elle un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, avec une mobilisation à ce jour de plus de 2 milliards de dollars d’investissements dans des projets en faveur de quelques treize millions de personnes.

InfraCo Africa assume les frais et les risques qui se présentent au début d’un projet, permettant ainsi des projets d’infrastructure d’être lancés dans des situations où autrement le secteur privé ne serait pas en mesure d’investir. Les profits d’InfraCo Africa sont recyclés à cent pour cent dans le financement de nouveaux projets, assurant ainsi un bon retour sur capital en matière de projets achevés.

InfraCo Africa cherche un nouveau Directeur Général, qui aura la responsabilité globale pour l’organisation au sein du PIDG – sa direction et sa gestion, y compris la réalisation et l’exécution de sa stratégie, le contrôle financier, le marketing et les communications, les collaborations et la surveillance des résultats. Le Directeur Général veillera à ce qu’InfraCo Africa participe pleinement au PIDG, soutenant la croissance de l’ensemble du Groupe. Voici une belle occasion de gérer une organisation qui connaît déjà un grand succès, qui a un potentiel important de croissance, et qui a affiché un impact transformationnel dans de nombreux pays.

Vous ferez preuve d’initiative et de vos talents de gérant et d’ambassadeur. Vous serez expérimenté dans la gestion d’équipes dans le secteur d’infrastructure, de préférence surtout en Afrique subsaharienne ; cependant, la même expérience avec une connaissance de l’Afrique subsaharienne pourrait également convenir. Vous aurez pris en charge de nombreux projets du début jusqu’à leur clôture, et vous serez un négociateur expérimenté qui sait forger des associations solides. Vous aurez l’esprit de collaboration, de résolution et d’innovation et vous serez d’une intégrité personnelle sans question. La langue de travail de ce poste sera normalement l’anglais, mais vos connaissances du français seront fort avantageuses.

Pour en savoir plus, visiter le site internet de nos partenaires en ce recrutement : www.saxbam.com/appointments avec la référence FAXJE, ou téléphoner +44 (0)220 7227 0880. Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 14 février 2019.

