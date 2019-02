Chef de produit marketing (H/F) Marchés Francophones

Jeune Afrique Media Group est le premier groupe média consacré à l’Afrique. Il offre chaque semaine des informations politiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent à ses lecteurs de mieux comprendre l’actualité africaine avec sa publication hebdomadaire francophone Jeune Afrique et son titre anglophone The Africa Report.

Jeune Afrique Media Group est également un acteur majeur dans les métiers de l’édition, de la production audiovisuelle et de l’organisation de conférences économiques internationales telles que le Africa CEO Forum.

Pour soutenir nos ambitions et atteindre nos objectifs, nous avons besoin des plus grands talents ! Si votre soif d’apprendre et votre curiosité n’ont d’égal que votre envie de vous investir dans une belle aventure, rejoignez Jeune Afrique Media Group !

Rattaché(e) à la direction Marketing et sous la responsabilité du Directeur Marketing Multicanal, vous aurez en charge les missions suivantes :

Ventes au numéro

● Assurer la coordination avec le prestataire logistique ;

● Tenue des tableaux de bord de vente par pays ;

● Supervision et animation des distributeurs locaux ;

● Définition des quantités par pays par numéro ;

● Réglage, gestion des taux d’invendus avec les distributeurs locaux ;

● Suivi des partenariats event et des quantités à livrer.

Abonnements

● Tenue des tableaux de bord d’abonnés print et digitaux ;

● Mise en place et suivi des structures de commercialisation d’abonnements au niveau des pays.

Marketing

● Analyse des données d’audience, de conversion et optimisation des parcours d’achat digitaux ;

● Mise en place de partenariats pour développer les abonnements digitaux (Telco, Cie Aériennes etc..) ;

● Création des opérations digitales de recrutement d’abonnés digitaux (e-mailing, réseaux sociaux etc..) ;

● Gestion de la base de données prospect/client B to B anglophone ● Mise en place et pilotage du support clients.

Communication

● Piloter le budget communication ;

● Etablir et suivi des partenariats médias dans les pays clés (Presse, TV, Radio, Web) ;

● Concevoir les campagnes de promotion de notorieté et d’acquisition ;

● Conception des créas print/web/radio/tv et suivi de production ;

● Animation des opérations promotionnelles sur les réseaux sociaux.

Profil recherché :

● Formation supérieure en Ecole de commerce avec une option marketing (bac + 4/+5), vous justifiez d’une première expérience de minimum 3 ans dans les médias ou Telco avec une forte connotation digitale ;

● Vous êtes rigoureux(se), fiable, autonome et organisé(e) ;

● Vous êtes reconnu(e) pour votre culture du résultat, votre curiosité et votre proactivité ;

● Vous possédez un fort intérêt pour l’Afrique ;

● Bilingue Français/Anglais.

Conditions :

● Poste à pourvoir en CDD dès que possible ;

● Salaire : selon profil ;

● Localisation : Paris 16ème

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à rh@jeuneafrique.com avec pour objet « Chef de pdt mktg ».

Chef de produit marketing – marchés francophones