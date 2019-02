Chargé(e) de recrutement (H/F)

Jeune Afrique Media Group est le premier groupe média consacré à l’Afrique. Il offre chaque semaine des informations politiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent à ses lecteurs de mieux comprendre l’actualité africaine avec sa publication hebdomadaire francophone Jeune Afrique et son titre anglophone The Africa Report.

Jeune Afrique Media Group est également un acteur majeur dans les métiers de l’édition, de la production audiovisuelle et de l’organisation de conférences économiques internationales telles que le Africa CEO Forum.

Pour soutenir nos ambitions et atteindre nos objectifs, nous avons besoin des plus grands talents ! Si votre soif d’apprendre et votre curiosité n’ont d’égal que votre envie de vous investir dans une belle aventure, rejoignez Jeune Afrique Media Group !

Missions proposées :

Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) de :

• Définir précisément les besoins et rédiger les fiches de poste en lien étroit avec les managers ;

• Mettre en place une stratégie de sourcing adaptée à chaque poste ;

• Vous menez les entretiens et êtes responsable de la qualité de l’évaluation des candidats (approche structurée) ;

• Vous êtes garant(e) de l’expérience de vos candidats tout au long du process de recrutement jusqu’à leur intégration ;

• Vous élaborez les propositions d’embauche et menez les négociations salariales ;

• Vous êtes force de proposition dans l’amélioration nos process.

Vous aurez l’opportunité de mener un ou plusieurs projets pour répondre à notre politique de développement de nos relations écoles et d’intégration.

Profil recherché :

• Formation supérieure en Ressources Humaines (bac + 4/+5), vous justifiez d’une première expérience de minimum 3 ans en recrutement ;

• Vous êtes rigoureux(se), fiable, autonome et organisé(e) ;

• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute et votre souci d’atteinte des objectifs ;

• Bilingue Français/Anglais.

Conditions :

• CDD ;

• Statut cadre ;

• Rémunération : selon profil ;

• Localisation : Paris 16ème.

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à rh@jeuneafrique.com avec pour objet « Chargé de recrutement HF ».

