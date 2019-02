Chargé(e) de compte export

Maison familiale et indépendante depuis 1973, c’est en 2006, sous la direction de M. Gauthier AUZOU, que nous nous sommes ouverts au passionnant univers de la jeunesse illustrée !

Dix ans plus tard, nous sommes devenus un acteur incontournable de l’édition jeunesse grâce à un catalogue diversifié et sans cesse en évolution.

De nombreuses collections ont ainsi vu le jour avec le souhait d’accompagner les enfants du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence. Disposant d’une équipe éditoriale jeune, dynamique et sans cesse à la recherche de projets innovants, c’est depuis 2009 que la maison connaît un réel succès, notamment grâce à son personnage phare : le Loup. Ce héros au caractère un peu bougon mais au cœur tendre a su se faire aimer du public, et c’est sous la forme d’un dessin animé que nous aurons bientôt le plaisir de vous le présenter !

À ce jour, notre catalogue compte plus de 800 références, dont près de 250 nouveautés chaque année. Nous nous attachons à développer une gamme de livres ludiques et pédagogiques qui permet à vos enfants de rêver, de comprendre, de découvrir et de s’interroger sur le monde qui les entoure. Pour y arriver, il est important que, dès la conception, chaque produit soit pensé de façon à présenter le moins de risques possible pour l’enfant. Ainsi, nous effectuons des analyses et des tests de conformité de manière récurrente afin d’être certains de vous proposer les produits les plus sécurisés.

Pour cela, nous développons des méthodes de travail performantes et des relations de confiance fortes avec nos fournisseurs et nos clients.

En janvier 2015, ces efforts ont mené à la certification ISO 9001. Nous sommes la seule maison d’édition jeunesse à entrer dans cette démarche et nous sommes très fiers d’avoir une reconnaissance internationale. Le groupe AUZOU compte aujourd’hui plus d’une centaine de salariés

Rattaché(e) au Responsable commercial Export, vous participez au développement du chiffre d’affaires à l’export francophone pour la zone qui vous est confiée (Afrique, Europe…) en fonction d’objectifs définis avec la Direction commerciale.

A ce titre:

– vous réalisez la promotion et la vente du catalogue AUZOU (nouveautés et réassort) et des éditeurs diffusés auprès de grossistes et de libraires.

– vous contribuez à l’ouverture de nouveaux comptes clients.

– vous assurez le suivi des commandes avec le distributeur (SODIS)

– vous établissez un compte-rendu d’activité détaillé au retour de chaque mission.

– vous proposez des plans d’action correctifs.

– vous analysez les marchés locaux (clients / produits / marchés)

– vous participez à des salons professionnels à l’étranger

– vous vous déplacez sur une fréquence de +/- 70 à 80 jours par an

De formation commerciale à l’international, vous avez le goût du contact et du terrain.

Vous aimez présenter, vendre et convaincre vos clients

Vous aimez prospecter et développer de nouveaux marchés émergents

Vous vous prévalez d’une expérience réussie dans le domaine de la vente (minimum de 2 ans) à l’export, idéalement dans le milieu de l’édition.

Votre sens du client et du commerce, votre capacité d’organisation et de négociation, votre rigueur seront vos atouts pour réussir à ce poste.

Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@auzou.com

