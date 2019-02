Directeur (trice) Pays

« Teaching at the Right Level » Directeur/ Directrice pays – Côte d’Ivoire

Pays : Côte d’Ivoire

Date d’embauche : dès que possible

Niveau requis : Master II

Organisation : TaRL Africa

Langues requises : Français et Anglais

Contexte :

Teaching at the Right Level (TaRL) est une approche pédagogique développée par l’ONG Pratham en Inde et diffusée dans plusieurs pays d’Afrique. J-PAL et Pratham ont décidé de créer ensemble TaRL Africa, une équipe chargée de piloter les projets TaRL à plus grande échelle sur tout le continent.

Des évaluations aléatoires menées par des chercheurs affiliés à J-PAL ont en effet montré qu’il est possible d’améliorer efficacement les compétences de base des écoliers en lecture et en mathématiques:

– en adaptant l’enseignement au niveau réel de l’enfant ;

– en proposant des activités de rattrapage aux élèves ayant déjà un peu d’expérience scolaire ;

– en soutenant les enseignants de façon bienveillante ;

– en impliquant de façon très concrète les conseillers pédagogiques.

Le Ministère de l’Education Nationale de Côte d’Ivoire met actuellement en œuvre deux projets pilotes afin d’adapter au contexte ivoirien cette approche pédagogique. Le Programme d’Education Ciblée (PEC) se déroule d’une part dans plusieurs classes du CE1 au CM1, et d’autre part dans des classes passerelles.

Description :

TaRL Africa recherche un Directeur / une Directrice pays pour renforcer l’équipe pilotant actuellement le PEC et développer l’essaimage de ce programme en Côte d’Ivoire. Il / Elle sera sous la responsabilité hiérarchique de TaRL Africa et aura pour mission de gérer l’équipe pays. Il / Elle devra également accompagner la mise en œuvre du programme en tenant compte des leçons apprises sur le terrain, tout en respectant l’approche scientifique de son élaboration.

Ce rôle implique de travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education ivoirien et ses partenaires, et de maintenir des relations de travail efficaces avec tous les acteurs du programme. Le poste sera basé à Abidjan et nécessitera des déplacements fréquents en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays de la sous-région.

Responsabilités :

– Développer l’expertise PEC

o Etre l’expert(e) de référence sur la méthodologie et l’élaboration scientifique du PEC, en lisant les articles académiques s’y rapportant et en compilant les enseignements des équipes Pratham et J-PAL à travers le monde.

o Etre un membre actif de TaRL Africa, en contribuant aux réflexions sur l’adaptation de la pédagogie TaRL au continent africain, afin d’améliorer les apprentissages des enfants.

o Travailler avec les partenaires et acteurs politiques ivoiriens afin qu’ils s’approprient la pédagogie TaRL, et accompagner l’adaptation et l’essaimage du PEC au contexte ivoirien.

o Diriger les systèmes de formation, d’encadrement et de suivi utilisés pendant la mise en œuvre du PEC, et accompagner tous les partenaires dans l’amélioration de l’efficacité de ces systèmes.

– Gestion technique du projet

o Gérer le projet de façon à atteindre les objectifs fixés par TaRL Africa

o Recruter et gérer l’équipe pays en Côte d’Ivoire, en soutien au gouvernement, et collaborer étroitement avec l’équipe centrale de TaRL Africa à travers le continent.

o Comprendre le secteur de l’éducation en Côte d’Ivoire, et dans les autres pays de la sous-région et en connaître les acteurs

o Entretenir les relations avec le gouvernement et les autres partenaires, et assurer la coordination du travail du Ministère de l’Education avec les autres partenaires du PEC.

o Faire en sorte que des enseignements utiles sur la mise en œuvre et l’approche pédagogique soient recueillis, synthétisés et diffusés, en particulier au sein du

Ministère.

o Gérer les budgets.

o Contribuer à la rédaction des rapports pour les différents partenaires.

Qualifications :

– un Master II en Politiques publiques, Education, Management, Economie ou autre discipline associée

– une expérience professionnelle similaire de 5 ans est requise, notamment sur des programmes impliquant des acteurs multiples

– la maîtrise parfaite du français professionnel est indispensable à l’oral comme à l’écrit, ainsi que de très bonnes compétences en anglais, en rédaction et pour la prise de parole en public

– de grandes qualités managériales

– une bonne compréhension de l’importance de la recherche scientifique pour l’élaboration de politiques publiques efficaces et la capacité de communiquer des données académiques à un public non spécialiste

– de l’expérience en matière d’organisation d’évènements

– la capacité d’établir et de gérer des budgets

– de bonnes capacités d’adaptation à un environnement de travail changeant

– une expérience professionnelle dans la sous-région est un plus

– une expérience dans l’élaboration de systèmes de suivi/évaluation est un plus

Pour postuler :

Déposez votre dossier de candidature via le site dédié au recrutement de J-PAL et IPA à l’adresse https://apply.povertyactionlab.org/

Votre dossier doit comporter les pièces suivantes :

1. Une lettre de motivation d’une page en français

2. Votre CV

3. Le relevé de note de votre année de diplôme. Les matières et les notes doivent apparaître clairement.

4. Un court texte de votre composition (1 à 2 pages) en français et un en anglais.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 20 janvier 2019.

Les candidat(e)s retenu(e)s au premier tour seront appelé(e)s à passer un entretien et seront susceptibles de passer un test de rédaction et d’analyse politique.

Compte tenu du grand nombre de candidatures reçues, seules celles retenues pour le premier tour recevront une réponse.

CountryDirector