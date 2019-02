Recrutement des professionnels dans une gamme de domaines techniques et d’encadrement

Fondé en 1919, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) est une institution spécialisée mandatée par les Nations Unies pour le monde du travail. Nous sommes la seule agence des Nations Unies avec une structure tripartite qui rassemble les représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs.

Notre mandant est de promouvoir la justice sociale, l’emploi, ainsi que les droits de la personne et du travail reconnus à l’échelle internationale. Notre engagement au travail décent – créer des emplois, garantir les droits du travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social – est inscrit à l’objectif 8 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030).

L’OIT est à la recherche de candidats possédant les plus hautes normes de professionnalisme et d’intégrité. L’OIT encourage les femmes et les hommes qualifiés, y compris les personnes en situation de handicap, à poser leurs candidatures, tout comme les candidats dont les nationalités ne sont pas suffisamment représentées.

Rejoignez notre communauté de talents sur le site :

https://jobs.ilo.org

L’OIT recrute actuellement des professionnels dans une gamme de domaines techniques et d’encadrement. La date de clôture des candidatures est fixée au 31 janvier 2019 (à minuit, heure de Genève).

Technical and Managerial Positions

Founded in 1919, the International Labour Organization (ILO) is a specialized agency of the United Nations for the world of work. We are the only UN body with a tripartite structure of governments, workers and employers.

We have the mandate to promote social justice, employment and internationally recognized human and labour rights. Our commitment to Decent Work – creating jobs, guaranteeing rights at work, extending social protection, and promoting social dialogue – is enshrined in Goal 8 of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The ILO seeks staff of the highest standards of professional competence and integrity. We encourage applications from qualified women and men, including those with disabilities and candidates from nationalities that are less than adequately represented.

Join our Talent Community at : https://jobs.ilo.org

The ILO currently recruits professionals in a range of technical and managerial domains.

Application deadline: 31 January 2019 (Midnight Geneva Time).

For more information and how to apply, please click the ‘Apply’ button.

