NIGER: CONSEILLER RÉSIDENT EN MATIÈRE DE POLITIQUES DE BONNE GOUVERNANCE – PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE ET DE RÉFORME DE POLITIQUE

NDI recherche un conseiller francophone résident en matière de politiques de la bonne gouvernance pour gérer un programme potentiel portant sur la responsabilité gouvernementale au Niger. Le conseiller politique appuiera des institutions gouvernementales telles que l’Assemblée nationale, des ministères et des agences gouvernementales à mieux répondre aux priorités des citoyens, de manière transparente et responsable. Le conseiller politique encouragera également les échanges entre les praticiens du développement, la société civile, les parlementaires et les décideurs politiques afin de partager les meilleures pratiques, d’encourager les réformes et d’améliorer la prestation des services publics. Ce poste accompagné est basé à Niamey, au Niger, avec des déplacements occasionnels dans le pays. Cet emploi dépend du financement du bailleur.

Responsabilités:

Diriger et superviser la planification et la mise en œuvre des activités du programme sous la direction de la Directrice Principale (Chief of Party), en collaboration avec le personnel local, les consultants et experts, et le personnel régional et international du NDI, dans un contexte politique sensible, des priorités des partenaires et des besoins locaux. Diriger l’élaboration du plan de travail et superviser la mise en œuvre ponctuelle des activités

Créer et entretenir des relations avec les partenaires clés et les bénéficiaires du programme tels que l’Assemblée nationale, les institutions gouvernementales, la société civile, les autres exécutants et la communauté des donateurs

Renforcer les capacités du personnel local par la formation, l’orientation et la supervision pour élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les programmes; recueillir et analyser des données; produire des documents et des rapports précis et opportuns

Fournir une expertise aux bénéficiaires du programme, aux partenaires et au personnel local dans au moins trois des domaines de programme essentiels du NDI Niger: bonne gouvernance, transparence et redevabilité, renforcement des capacités organisationnelles, leadership des jeunes et des femmes, processus législatifs et plaidoyer

Superviser le suivi du programme pour déterminer que les objectifs du programme sont atteints et que les exigences financières sont respectées

Qualifications:

Un diplôme d’études supérieures, Licence, dans un domaine d’études lié au droit, aux sciences politiques, au développement international ou dans un domaine connexe. Des années supplémentaires d’expérience de travail pertinente peuvent remplacer les exigences en matière d’études

Au moins 12 à 14 années d’expérience professionnelle dans les questions de gouvernance avec les parlements, le pouvoir exécutif et la société civile, de préférence en Afrique de l’Ouest francophone

Expérience approfondie en gestion financière et en gestion des programmes et du personnel

Compétences avancées en communication écrite et orale

Aptitude démontrée à travailler efficacement avec les hauts responsables politiques et civiques, ainsi qu’avec les membres donateurs et de la communauté diplomatique

Expérience de travail dans un environnement multiculturel, motivation du personnel et promotion de son développement

La maîtrise du Français est requise; des connaissances pratiques de l’anglais sont souhaitables

Expérience à travailler avec Google Apps (Gmail, Agenda, Google Drive, G +, etc.) vivement souhaitée

Commentaires:

Bien que riche en uranium et autres ressources naturelles, le Niger fait partie des pays les plus pauvres du monde, avec un taux élevé d’analphabétisme et de chômage. Depuis 2010, le pays s’est engagé dans des réformes démocratiques. Le gouvernement s’est engagé à améliorer les infrastructures, les conditions de vie des citoyens et à changer les pratiques de corruption. Cependant, de nombreux citoyens affirment que les investissements publics ne profitent qu’à une petite élite et que les services publics tels que la santé et l’éducation sont en déclin. La corruption et la responsabilisation des institutions gouvernementales restent un grand défi. La société civile est hautement politisée et incapable de défendre les besoins des citoyens. La détérioration de la situation sécuritaire due aux activités terroristes dans le pays et dans les pays frontaliers contribue à un climat politique tendu. Désillusionnés et privés de leurs droits, de nombreux jeunes Nigériens risquent de rejoindre des mouvements extrémistes violents afin de trouver un objectif et de gagner leur vie.

NDI accueille et soutient un environnement de travail diversifié et inclusif. En tant que tel, notre engagement est de promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi (equal employment opportunities – EEO) pour tous les candidats à la recherche d’un emploi et les employés du NDI. NDI prend des décisions d’emploi en fonction des besoins de l’organisation, des exigences du poste et des qualifications individuelles, sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d’origine nationale, d’âge, de handicap, d’état civil, d’orientation sexuelle, d’apparence personnelle, de statut militaire, d’identité sexuelle ou d’expression, d’information génétique, appartenance politique, statut éducationnel, statut de chômage, lieu de résidence ou d’entreprise, source de revenu ou prise de décision en matière de santé procréative. De plus, le harcèlement ou la discrimination fondée sur ces caractéristiques ne seront pas tolérés au NDI. Pour remplir les fonctions essentielles de ce poste, des aménagements raisonnables sont disponibles pour les personnes qualifiées ayant un handicap et les personnes qualifiées ayant des limitations en raison de grossesse, d’accouchement, d’allaitement ou de troubles médicaux.

Pour postuler cliquez sur ce lien ttps://ndi.secure.force.com/careers/ts2__mboard?sfdcIFrameOrigin=null#false



NDI