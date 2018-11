BOURSE AFRIKA KOMMT!

AFRIKA KOMMT! est une initiative conjointe des entreprises allemandes pour le développement des compétences. Le programme vise les jeunes professionnels hautement qualifiés des pays de l’Afrique subsaharienne avec quelques années d’expérience professionnelle.

Pendant un séjour de 12 mois en Allemagne, un stage de huit mois au sein d’une entreprise partenaire est au cœur du programme. Le stage offre aux participants l’opportunité d’acquérir une expérience de première main des pratiques de gestion et de participer à des processus de changement économique, social et organisationnel. A partir de cette expérience, les participants peuvent initier des réseaux de coopération entre l’Afrique subsaharienne et les entreprises allemandes.

QUALIFICATIONS / EXPÉRIENCE REQUISE

• Diplôme universitaire dans un des domaines suivants: Administration des Affaires, Chimie, Communication, Economie, Finance, Gestion des produits, Ingénierie Industrielle, Mécanique ou Electrique, Sciences de la vie, Logistique, Marketing, Médecine, Pharmacie, Physique, Distribution, Ressources Humaines, Santé publique, Technologie Informatique ;

• Diplôme d’études postuniversitaires (par exemple MBA) est un avantage ;

• Deux à cinq années d’expérience professionnelle pertinente ;

• Excellentes compétences de la langue Anglaise ;

• La connaissance du Français, Portugais et Allemand est un plus ;

• Compétences interculturelles, ouvert à de nouvelles expériences à l’étranger et volonté d’apprendre l’allemand.

DÉTAILS DE LA BOURSE

• Vol aller-retour, voyages et logement en Allemagne ;

• Frais pour cours d’allemand ;

• Allocation de subsistance ;

• Couverture d’assurance maladie, d’assurance-accidents et d’assurance responsabilité civile ;

• Cours de Gestion Internationale ;

• Frais de relocalisation.

Les candidatures pour AFRIKA KOMMT! 2019-2021 peuvent être soumises jusqu’au 19 janvier 2019 à travers le système de candidature en ligne sur www.afrika-kommt.de.

Les candidats sélectionnés seront invités à un centre d’évaluation en Afrique en Avril / Mai 2019.

BOURSE AFRICA KOMMT