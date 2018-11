DIRECTEUR DU GENRE ET DE L’INCLUSION SOCIALE (H/F) : GRADE D

DÉPARTEMENT/BUREAU/MISSION : Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire (MCA-CI) l RÉFÉRENCE DE L’ANNONCE : 015/MCA-CI

DATE DE PUBLICATION : 21 Novembre 2018 l DATE DE CLOTURE : 11 Décembre 2018 l PAYS : Côte-d’Ivoire

CADRE ORGANISATIONNEL ET RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE

Créé en 2004, le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme d’aide bilatérale du Gouvernement des Etats Unis en faveur des pays à faibles revenus, sélectionnés sur la base d’indicateurs de performance. L’objectif est de mettre en œuvre des partenariats avec les pays qui réalisent des performances satisfaisantes dans les trois domaines clés que sont : i) la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, ii) la création d’un environnement favorable à l’initiative privée et iii) l’engagement de l’Etat à faire des investissements conséquents dans le secteur social. L’assistance du Gouvernement des Etats-Unis est apportée aux pays bénéficiaires sous forme de dons, pour la mise en œuvre d’un programme d’investissement pays appelé « Compact Pays » ou « Compact ».

Le Gouvernement ivoirien et le MCC ont signé le 07 Novembre 2017 à Washington D.C. un accord de don d’un montant total de 524,74 millions de dollars américains. Ce don, au bénéfice des populations ivoiriennes, permettra de réaliser deux (2) projets majeurs :

le Projet Employabilité et Productivité (155 millions de dollars américains) qui vise à renforcer l’employabilité des Ivoiriens et la productivité du secteur privé en améliorant la qualité, l’offre et l’accès aux compétences techniques et de base, en réponse à la demande du secteur privé ; le Projet pour le Transport à Abidjan (292 millions de dollars américains) qui vise à accroître la compétitivité de la ville d’Abidjan en tant que pôle de croissance du pays en améliorant la fluidité du trafic et en décongestionnant le corridor central de la ville reliant son port aux zones Nord, Est et Ouest du pays.

Le Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire (MCA-CI), créé par l’ordonnance n°2017-820 du 14 Décembre 2017, est l’entité responsable de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement ivoirien, et qui agira comme organisme indépendant de gestion de la mise en œuvre du Programme Compact Côte d’Ivoire, fonds dont l’objectif est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à travers des investissements dans les projets présentés ci-dessus.

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la supervision du Directeur Exécutif des Opérations du MCA-CI, le Responsable du Genre et de l’Inclusion Sociale (GIS) aura pour missions principales :

Assurer la direction technique pendant la mise en œuvre du Compact;

Superviser et coordonner toutes les activités du Compact liées à GIS ;

Soutenir et travailler en étroite collaboration avec d’autres responsables de secteurs afin de garantir la mise en œuvre des actions dans les délais impartis.

RESPONSABILITÉS

Sous la supervision du Directeur Exécutif des Opérations du MCA-CI, le Responsable du Genre et de l’Inclusion Sociale (GIS) aura pour activités principales :

Assurer un leadership et une supervision techniques pour veiller à ce que les considérations relatives à l’égalité des sexes, à l’inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté soient intégrées dans toutes les activités du Compact afin de renforcer les avantages du Compact et de promouvoir des résultats durables du projet ;

Collaborer avec les gestionnaires, les responsables d’activités et les directeurs exécutifs de GIS pour s’assurer que les projets et activités du Compact sont conformes à la politique du MCC en matière de genre et à ses exigences opérationnelles, ainsi qu’à la politique de MCC en matière de lutte contre la traite des personnes ;

Superviser, fournir des conseils techniques et encadrer les gestionnaires MCA GIS ;

Collaborer étroitement avec les gestionnaires de GIS, les Performances Sociales et Environnementales et le personnel du projet pour élaborer un plan de consultation régulière avec les parties prenantes concernées et leur implication dans la conception et la mise en œuvre du projet ;

Diriger l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’intégration tenant compte de la dimension sociale et de l’égalité du genre, intégrant des analyses et des données pertinentes sur la pauvreté, la société et le genre dans tous les projets et activités ;

Superviser le développement et la mise en œuvre des actions de formation et de renforcement des capacités afin d’accroître les connaissances et les capacités en matière d’intégration sociale et de genre de l’ensemble du personnel de MCA et des principales parties prenantes tout au long du développement et de la mise en œuvre du projet ;

Collaborer avec les responsables GIS, le personnel de suivi et d’évaluation et les chefs de projet pour s’assurer que la collecte de données et le plan de suivi et d’évaluation du Compact pour la Côte d’Ivoire incluent des indicateurs et des outils de suivi tenant compte de la problématique hommes-femmes ;

Surveiller les impacts de toutes les activités du Compact sur la pauvreté, la société et les sexes, et identifier les domaines dans lesquels l’intégration peut être renforcée ou modifiée ;

Examiner et approuver les documents clés du Compact (par exemple, les termes de référence importants, les champs de travail, les demandes de propositions, les documents d’appel d’offres et contractuels, les accords de subvention, les manuels opérationnels du projet, les produits livrables des entrepreneurs, les plans de gestion environnementale et sociale, les plans d’action de réinstallation et autres documents clés) pour assurer une attention suffisante à la réduction de la pauvreté, à l’égalité des sexes et à l’inclusion sociale ;

Assurer une planification, un budget et des ressources humaines adéquats pour le travail de GIS dans l’ensemble du Compact ;

Gérer et soutenir les consultants et / ou les contractants et travailler avec les entités d’exécution pour veiller à ce que l’égalité des sexes, l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté soient pleinement intégrées aux projets et activités ;

Surveiller la qualité de l’intégration de l’égalité des sexes, de l’inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté dans le Compact, suivre les ressources investies dans les activités GIS et identifier les domaines dans lesquels l’intégration peut être renforcée ou modifiée ;

Présenter les progrès / résultats dans chaque revue de performance trimestrielle et documenter les leçons apprises dans un rapport final de fin de Compact.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation :

Diplôme d’études supérieures (Maîtrise ou plus) en Sciences sociales ou dans une discipline connexe (Anthropologie, Sociologie, Etudes féministes, Politiques publiques, Développement des collectivités, Economie du développement, etc.)

Expériences et compétences professionnelles :

Le (la) candidat (e) devra justifier de :

au moins dix (10) années d’expérience en matière de réduction de la pauvreté, d’inclusion sociale et de promotion de l’égalité des sexes dans un contexte de développement international, en particulier en Côte d’Ivoire ;

une expérience antérieure de l’encadrement et du mentorat est souhaitable

une expertise avérée des concepts, des cadres et des outils d’analyse de genre, de société et de pauvreté, reconnus sur le plan international, y compris un suivi et une évaluation sensibles au genre, est requise.

une expérience confirmée dans l’élaboration et la gestion de budgets de programmes, de plans de travail et de contrats ;

une expérience de la gestion et de la réalisation d’analyses techniques sur les questions de parité, de société et de pauvreté dans la conception de projets, les évaluations, les plans de surveillance ainsi que dans les documents d’achat et de contrat ;

une familiarité avec les secteurs de l’éducation et des transports en Côte d’Ivoire souhaitée ;

une expérience requise de l’utilisation de méthodes de développement participatif et de la collaboration étroite avec la société civile (ONG et OCB), le Gouvernement, les personnes affectées par le Projet et les autres parties prenantes ;

une expérience de travail avec les principaux organismes donateurs, en particulier les donateurs américains (un atout) ;

une connaissance souhaitée des politiques pertinentes du MCC, y compris la politique, les procédures opérationnelles et les jalons pour l’inclusion sociale et l’intégration du genre ;

une connaissance appréciée des directives et des politiques internationales en matière d’environnement, y compris les normes de performance de la SFI en matière de durabilité environnementale et sociale.

Aptitudes principales requises :

Leadership

Justifier d’une excellente capacité à communiquer et à travailler en équipe, la nature du poste requérant une interaction entre les départements/divisions ;

Accompagner, soutenir et motiver les équipes y compris des opportunités de coaching, de développement afin de maximiser la production, la qualité du travail et atteindre les objectifs fixés ;

Disposer de solides compétences organisationnelles, excellentes aptitudes pour la satisfaction des clients.

Flexibilité

Etre capable d’adapter la stratégie et les objectifs ;

Accompagner les changements structurels ou organisationnels nécessaires pour faire avancer le travail et répondre aux besoins de la situation.

Promotion du consensus

Etre capable de gérer et promouvoir un consensus et des relations entre les dirigeants, les partenaires et le personnel.

Orienté résultats

Apporter une valeur ajoutée en cherchant constamment le meilleur moyen d’obtenir des résultats plus percutants ;

Définir les objectifs attendus du MCA-CI ;

Comprendre les différents points de vue et opinions des départements en posant des questions pertinentes permettant de répondre aux besoins non satisfaits ;

Faire preuve de responsabilité dans l’obtention de résultats ayant un impact sur le développement et la gestion durable au plan financier, environnemental et social ;

Identifier et proposer des solutions permettant d’atténuer et gérer les risques ;

Avoir de solides capacités de négociation ;

Etre capable de cerner rapidement les nouveaux défis et prendre les meilleures décisions ;

Etre à même d’inspirer et de mettre en confiance ;

Etre capable de travailler sous pression, de gérer des priorités, de planifier efficacement et de déléguer des tâches.

Jugement Professionnel et Prise de Décision Analytique

Etre capable d’analyser les faits et données afin de prendre des décisions judicieuses et logiques en rapport avec son travail personnel et celui des autres.

Connaissances linguistiques et informatiques :

Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (MS Office, Internet) ;

Avoir une maîtrise de la langue française ainsi que d’excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale sont nécessaires. La maîtrise de l’anglais et des langues locales est un atout.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;

Une Lettre de Motivation avec une prétention salariale datée et signée ;

Les copies des diplômes obtenus ;

Trois (03) références professionnelles et trois (03) références académiques ;

Un casier judiciaire actualisé datant de moins de trois (03) mois.

ENVIRONNEMENT ET AVANTAGES LIES AU POSTE

De grandes responsabilités et une capacité de prise de décisions de façon autonome ;

Un package de rémunération se situant au niveau les plus attractifs des systèmes de rémunération pratiqués à travers le monde ;

D’excellentes conditions de travail dans un environnement international positif, dynamique, multidisciplinaire, chaleureux et ouvert sur des cultures hospitalières ;

De larges possibilités d’amélioration des connaissances et des compétences dans tous les domaines.

AVIS AUX CANDIDATS

En conformité avec sa politique du Genre, MCC encourage vivement les candidatures féminines ;

Aucun frais ne sera versé au MCA-CI/MCE ou à aucun de leurs agents à aucun stade du processus de recrutement (frais de candidature, d’entretien, de traitement de dossier, de formation ou autre) ;

MCE garantit qu’aucune personne physique respectant les exigences des offres diffusées sur son site et paraissant dans d’autres canaux ne peut être injustement écartée d’une des étapes de la procédure de recrutement ;

Seul(e)s les candidat(e)s, correspondant aux profils définis et présentant des documents valables et valides seront convoqué(e)s en entretiens.

Si vous êtes intéressé à participer à un programme visant à réduire la pauvreté et à augmenter les revenus de plus 11,3 millions d’Ivoiriens, rejoignez-nous vite en déposant votre dossier de candidature soit sur notre plateforme de recrutement www.mce-afrique.net/recrutementmca-ci ou sous enveloppe scellée avec mention « CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU GENRE ET DE L’INCLUSION SOCIALE DU MCA-CI » au siège de La Maison des Chefs d’Entreprise (MCE) sis à 32 rue des Alizés-Zone 4C au plus tard le 11 Décembre 2018 à 18h00 GMT .

Pour plus d’informations ou en cas de difficultés éventuelles liées à la soumission de votre candidature, prière d’adresser un email à support.mca.ci@mce-afrique.net ou nous contacter au numéro de téléphone : +(225) 21 35 17 91 ; GSM : +(225) 85 26 03 10 /.85 04 53 50

