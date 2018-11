RESPONSABLE DES PERFORMANCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (H/F) : GRADE C

DÉPARTEMENT/BUREAU/MISSION : Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire (MCA-CI) l RÉFÉRENCE DE L’ANNONCE : 016/MCA-CI

DATE DE PUBLICATION : 21 Novembre 2018 l DATE DE CLÔTURE : 11 Décembre 2018 l PAYS : Côte-d’Ivoire

CADRE ORGANISATIONNEL ET RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE

Créé en 2004, le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme d’aide bilatérale du Gouvernement des Etats Unis en faveur des pays à faibles revenus, sélectionnés sur la base d’indicateurs de performance. L’objectif est de mettre en œuvre des partenariats avec les pays qui réalisent des performances satisfaisantes dans les trois domaines clés que sont : i) la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, ii) la création d’un environnement favorable à l’initiative privée et iii) l’engagement de l’Etat à faire des investissements conséquents dans le secteur social. L’assistance du Gouvernement des Etats-Unis est apportée aux pays bénéficiaires sous forme de dons, pour la mise en œuvre d’un programme d’investissement pays appelé « Compact Pays » ou « Compact ».

Le Gouvernement ivoirien et le MCC ont signé le 07 Novembre 2017 à Washington D.C. un accord de don d’un montant total de 524,74 millions de dollars américains. Ce don, au bénéfice des populations ivoiriennes, permettra de réaliser deux (2) projets majeurs :

le Projet Employabilité et Productivité (155 millions de dollars américains) qui vise à renforcer l’employabilité des Ivoiriens et la productivité du secteur privé en améliorant la qualité, l’offre et l’accès aux compétences techniques et de base, en réponse à la demande du secteur privé ; le Projet pour le Transport à Abidjan (292 millions de dollars américains) qui vise à accroître la compétitivité de la ville d’Abidjan en tant que pôle de croissance du pays en améliorant la fluidité du trafic et en décongestionnant le corridor central de la ville reliant son port aux zones Nord, Est et Ouest du pays.

Le Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire (MCA-CI), créé par l’ordonnance n°2017-820 du 14 Décembre 2017, est l’entité responsable de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement ivoirien, et qui agira comme organisme indépendant de gestion de la mise en œuvre du Programme Compact Côte d’Ivoire, fonds dont l’objectif est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à travers des investissements dans les projets présentés ci-dessus.

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la supervision du Directeur Exécutif du Projet Compétences pour l’Employabilité et la Productivité (PCEP) du MCA-CI, le Responsable des Performances Sociales et Environnementales (PSE Manager) du PCEP aura pour missions principales :

Assurer la planification, la supervision, l’exécution et le suivi des activités de performance environnementale et sociale menées tout au long de la préparation ;

Assurer la mise en œuvre et la clôture de toutes les composantes du projet en conformité avec les normes de performance de la SFI, les directives du MCC la politique environnementale et sociale du MCA- Côte d’Ivoire et les lois et règlementations de la Côte d’Ivoire ;

Soutenir et faciliter le travail du Consultant en Surveillance Environnementale et Sociale (SES) pour le projet sur les compétences.

RESPONSABILITÉS

Sous la supervision du Projet Compétences pour l’Employabilité et la Productivité (PCEP) du MCA-CI, le Responsable des Performances Sociales et Environnementales (PSE) du PCEP aura pour activités principales :

Soutenir le Directeur Exécutif du Projet Compétences dans l’élaboration du Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) du MCA-CI conformément aux normes de performance de la SFI y compris la formulation de la Politique Environnementale et Sociale du MCA-CI ;

En collaboration avec le Directeur Exécutif du Projet Compétences et les trois directeurs d’activités, soutenir la mise en œuvre du système de gestion environnementale et sociale (SGES), qui inclut la santé et la sécurité / la sécurité de la communauté, dans toutes les activités menées dans le cadre du projet compétences ;

Veiller à l’intégration des procédures et des exigences du SGES dans les phases de planification, de construction et d’exploitation du projet de compétences.

Participer à l’élaboration d’outils de formation, de sensibilisation, d’approbation, d’audit et d’enregistrement appropriés ;

Aider à promouvoir la sensibilisation aux objectifs de développement durable auprès du personnel de MCA-CI ;

Assurer la mise en œuvre des accords de partenariat avec les entités d’exécution dans le cadre des activités du projet sur les compétences, en favorisant la collaboration et des relations productives ;

Effectuer la planification, la passation des marchés, la gestion et l’approbation des études ESP pour le projet sur les compétences ;

S’assurer de l’engagement des parties prenantes au mécanisme de règlement des griefs du projet relatif aux compétences ;

Planifier, soutenir et participer aux consultations des parties prenantes et de la communauté concernant les aspects de la PSE ;

Soutenir la planification et la mise en œuvre en temps voulu de toutes les activités de réinstallation à entreprendre pour le projet sur les compétences ;

Assurer la délivrance d’une autorisation de conformité environnementale par l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) et d’autres entités gouvernementales concernées en particulier pour le projet de compétences ;

Participer à l’examen, conformément aux termes de référence, des études d’évaluation d’impact environnemental et social (EIES), des plans de gestion environnementale et sociale (PGES), des plans d’action pour la réinstallation et d’autres études environnementales et sociales ;

Veiller à la prise en compte dans les documents d’appel d’offres et les contrats des contractants de toutes les recommandations, des spécifications techniques et mesures du PGES en matière de sauvegarde environnementale et sociale, du genre et d’inclusion sociale ainsi que d’autres exigences en matière de santé et de sécurité ;

Gérer les aspects de la PSE pendant la phase de construction, par le soutien à la planification et au contrôle de la conformité des entrepreneurs avec la politique, les directives et les procédures, les clause environnementales et sociales, les spécifications techniques, les lois CI et la politique de santé et de sécurité ;

Surveiller et évaluer les composantes et les activités du projet de compétences relatives aux PSE ;

Assister le Directeur des P.E.S dans la réalisation de toute activité du Compact impliquant une composante de PSE.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation :

Master ou tout autre Diplôme Supérieur en Développement International Durable, Administration Publique ou d’autres Sciences Environnementales ou Sociales.

Expériences et compétences professionnelles :

au moins dix (10) années d’expériences dans la réalisation d’analyses environnementales et sociales pour les grands projets de développement ;

Expérience des projets de développement d’infrastructures liés aux bâtiments, de préférence aux écoles (obligatoire) ;

Expérience confirmée dans la préparation d’au moins cinq (5) études d’évaluation d’impact environnemental et social et de plans de gestion, de préférence conformément aux normes de la SFI ;

Expérience dans la mise en œuvre des systèmes de gestion environnementale et sociale conformément aux normes de la SFI PS 1 (une préférence) ;

Connaissance des normes de performance de la SFI et une expérience démontrable de leur mise en œuvre (un atout) ;

Expérience de la gestion de contrats, de projets et / ou de programmes (fortement recommandée) ;

Connaissance des directives environnementales du MCC (souhaitée).

Expérience de la communication avec des responsables gouvernementaux, des communautés et d’autres parties prenantes est hautement souhaitable.

Expérience dans la rédaction et la révision des termes de références, de documents contractuels et techniques (une exigence) ;

Expérience de travail en étroite collaboration avec des spécialistes en infrastructures pour veiller à ce que les résultats des études et activités environnementales contribuent au processus de conception et à l’analyse de solutions de remplacement ;

Expérience dans le contexte du développement africain, en Afrique de l’Ouest, de préférence en Côte d’Ivoire (préférable).

Aptitudes principales requises :

Leadership

Justifier d’une excellente capacité à communiquer et à travailler en équipe, d’autant plus que la nature du poste requiert une interaction entre les départements/divisions ;

Accompagner, soutenir et motiver les équipes y compris des opportunités de coaching, de développement afin de maximiser la production, la qualité du travail et atteindre les objectifs fixés ;

Solides compétences organisationnelles, excellentes aptitudes pour la satisfaction des clients.

Flexibilité

Etre capable d’adapter la stratégie et les objectifs ;

Accompagner les changements structurels ou organisationnels nécessaires pour faire avancer le travail et répondre aux besoins de la situation.

Promotion du consensus

Etre capable de gérer et promouvoir un consensus et des relations entre les dirigeants, les partenaires et le personnel.

Orienté résultats

Apporter une valeur ajoutée en cherchant constamment le meilleur moyen d’obtenir des résultats plus percutants ;

Définir les objectifs attendus du MCA-CI ;

Comprendre les différents points de vue et opinions des départements en posant des questions pertinentes permettant de répondre aux besoins non satisfaits ;

Faire preuve de responsabilité dans l’obtention de résultats ayant un impact sur le développement et la gestion durable au plan financier, environnemental et social ;

Identifier et proposer des solutions permettant d’atténuer et gérer les risques ;

Avoir de solides capacités de négociation ;

Etre capable de cerner rapidement les nouveaux défis et prendre les meilleures décisions ;

Etre à même d’inspirer et de mettre en confiance ;

Etre capable de travailler sous pression, de gérer des priorités, de planifier efficacement et de déléguer des tâches.

Jugement Professionnel et Prise de Décision Analytique

Etre capable d’analyser les faits et données afin de prendre des décisions judicieuses et logiques en rapport avec son travail personnel et celui des autres.

Connaissances linguistiques et informatiques :

Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (MS Office, Internet) ;

Avoir une expérience et une familiarité avec MS Project ou Primavera est un atout ;

Avoir une maîtrise parfaite du français parlé et écrit est obligatoire. La capacité à communiquer en anglais est hautement souhaitable.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;

Une Lettre de Motivation avec une prétention salariale datée et signée ;

Les copies des diplômes obtenus ;

Trois (03) références professionnelles et trois (03) références académiques ;

Un casier judiciaire actualisé datant de moins de trois (03) mois.

ENVIRONNEMENT ET AVANTAGES LIES AU POSTE

De grandes responsabilités et une capacité de prise de décisions de façon autonome ;

Un package de rémunération se situant au niveau les plus attractifs des systèmes de rémunération pratiqués à travers le monde ;

D’excellentes conditions de travail dans un environnement international positif, dynamique, multidisciplinaire, chaleureux et ouvert sur des cultures hospitalières ;

De larges possibilités d’amélioration des connaissances et des compétences dans tous les domaines.

AVIS AUX CANDIDATS

En conformité avec sa politique du Genre, MCC encourage vivement les candidatures féminines ;

Aucun frais ne sera versé au MCA-CI/MCE ou à aucun de leurs agents à aucun stade du processus de recrutement (frais de candidature, d’entretien, de traitement de dossier, de formation ou autre) ;

MCE garantit qu’aucune personne physique respectant les exigences des offres diffusées sur son site et paraissant dans d’autres canaux ne peut être injustement écartée d’une des étapes de la procédure de recrutement ;

Seul(e)s les candidat(e)s, correspondant aux profils définis et présentant des documents valables et valides seront convoqué(e)s en entretiens.

Si vous êtes intéressé à participer à un programme visant à réduire la pauvreté et à augmenter les revenus de plus 11,3 millions d’Ivoiriens, rejoignez-nous vite en déposant votre dossier de candidature soit sur notre plateforme de recrutement www.mce-afrique.net/recrutementmca-ci ou sous enveloppe scellée avec mention « CANDIDATURE AU POSTE DE RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE POUR LE PROJET COMPÉTENCES DU MCA-CI » au siège de La Maison des Chefs d’Entreprise (MCE) sis à 32 rue des Alizés-Zone 4C au plus tard le 11 Décembre 2018 à 18h00 GMT .

Pour plus d’informations ou en cas de difficultés éventuelles liées à la soumission de votre candidature, prière d’adresser un email à support.mca.ci@mce-afrique.net ou nous contacter au numéro de téléphone : +(225) 21 35 17 91 ; GSM : +(225) 85 26 03 10 /.85 04 53 50.

Responsable des Performances Environnementales et Sociales