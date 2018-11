Compagnie Sénégalaise Leader dans le secteur de la Promotion et Construction Immobilière Résidentielle, en très forte expansion, recherche:

Directeur Commercial en collaboration étroite avec la Direction Générale, et membre du comité de direction.

Basé à Dakar (Sénégal), le responsable devra :

• Assumer la direction des ventes: Définir stratégie et objectifs. Diriger, motiver et former une équipe de professionnels

• Assumer la direction Marketing: Élaborer le plan de marketing (étude de marché, définitions de produit, campagnes publicitaires, gestion image de marque, panel

de consommateurs, analyse de la concurrence, …)

Profil :

• Diplôme d’étude supérieure

• Dix ans d’expérience dans une fonction de Direction Commerciale/Marketing ou similaire

• Une expérience confirmée et réussie dans le management d’équipes est indispensable

Offre :

• Opportunité de participer à un projet d’envergure et d’intégrer une équipe jeune et performante pour développer un projet très ambitieux

• Package attractif

• Contrat local

Intéressés envoyez votre CV à : fernando@euromanager-senegal.com

Euromanager