Ministry of Foreign Affairs Denmark

Danida seeks Senior Adviser

Burkina Faso

Chargè(e) de Programme – Agro-business, financement et procédures de I’UE

Comme Chargè(e) de Programme, employé à des conditions d’un conseiller (N1), basé à l’Ambassade du Danemark au Burkina Faso, vous accompagner la mise en œuvre du programme ‘Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole’ (PCESA) spécifiquement sur le soutien d’une transformation structurelle de l’agriculture burkinabé vers un secteur puissant au travers d’une amélioration de l’accès des opérateurs privés à l’appui-conseil et au financement des activités. Vous détenez un diplôme d’enseignement supérieur en économie du développement et finances ou disciplines équivalentes et vous avez une expérience substantielle professionnelle dans la coopération internationale, notamment avec le secteur privé. Expérience avec le secteur agricole et chaines de valeur est un atout. Préférablement vous avez expérience en matière de travail avec les partenaires au niveau du ministère, du secteur privé et des ONGs dans un contexte fragile. Vous parlez et écrivez couramment le français.

Reference No.: DK-05732-2018/BKF.01-W

Application Deadline: 3 December 2018 at 12.00 noon (CEST)

