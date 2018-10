Rôle

AfricSearch, premier réseau de cabinets de recrutement dédié à la promotion des talents et compétences à travers le monde pour l’Afrique, recrute actuellement un Responsable de la gestion des risques environnementaux et sociaux pour le compte d’un groupe bancaire. Le Responsable E&S sera chargé de veiller à ce que l’identification, l’évaluation et le suivi des risques environnementaux et sociaux soient pleinement intégrés dans le processus décisionnel du groupe en matière de crédit.

Principales responsabilités 

L’examen et l’évaluation environnemental et social des nouvelles transactions, y compris l’identification des risques et des impacts environnementaux et sociaux potentiels, ainsi que les plans d’action de développement, le cas échéant. L’évaluation environnementale et sociale peut comprendre des visites sur place. 

Collaborer activement avec les unités opérationnelles pour assurer un suivi efficace de la performance environnementale et sociale des débiteurs, effectuer des visites des sites des organismes de réglementation en collaboration avec les unités opérationnelles et signaler tout manquement. 

Collaborer activement avec les débiteurs dans la mise en œuvre des plans d’action convenus. En collaboration avec les unités opérationnelles, superviser la performance environnementale et sociale des débiteurs et les aider à améliorer leur performance en matière environnementale et sociale. 

Au besoin, identifier et superviser des consultants environnementaux et sociaux indépendants qui appuieront le processus de gestion des risques en matière environnementale et sociale. 

Revoir périodiquement la politique de gestion des risques environnementaux et sociaux du groupe. Travailler à l’élaboration et à l’amélioration continue d’outils, de listes de contrôle et de lignes directrices en matière environnementale et sociale pour améliorer l’efficacité du traitement des projets et permettre une meilleure gestion des questions environnementales et sociales. 

Travailler activement avec d’autres secteurs de gestion sous la supervision du Directeur de la Gestion des Risques, afin de s’assurer que la gestion des risques environnementaux et sociaux est efficacement intégrée dans la prise de décision de crédit du groupe. 

Collaborer avec les départements concernés du Groupe pour la mise en œuvre du système de gestion sociale et environnementale. 

Mener des formations internes sur la gestion des risques environnementaux et sociaux. 

Collaborer régulièrement et périodiquement avec le Directeur de la Gestion des Risques/les unités opérationnelles pour examiner les risques environnementaux et sociaux globaux de l’ensemble du portefeuille du groupe. 

Préparer des rapports de suivi de la gestion des risques environnementaux et sociaux à l’intention de du management du groupe et des parties prenantes externes.

Identifier les opportunités offrant une valeur ajoutée concernant les possibilités environnementales et sociales au-delà de la gestion des risques, s’il y a lieu. Assister les unités opérationnelles dans l’identification des investissements « verts ». 

Représenter le groupe lors de réunions techniques et d’événements industriels sur les questions environnementales et sociales.

Qualifications/Compétences minimes (recommandées) 

Diplôme d’études supérieures dans les disciplines pertinentes – sciences environnementales, sciences sociales, développement durable, ingénierie et domaines connexes. 

8 à 10 ans d’expérience pratique dans la gestion et l’évaluation environnementale et sociale ; une expérience de travail avec les institutions financières est souhaitée et une expérience dans des secteurs tels que l’agriculture et l’agro-industrie, la fabrication, la construction et l’immobilier serait un atout. 

Expérience et connaissance des normes de performance de la SFI et des directives de la Banque mondiale en matière d’environnement, de santé et de sécurité (ESS). 

Solides capacités d’analyse, capacité de réflexion stratégique, d’analyse d’informations diverses et de gestion simultanée de projets multiples. 

Capacité de communiquer des idées de façon claire et confiante, d’articuler les enjeux et de recommander des solutions. 

Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, ainsi que des compétences de base en anglais. 

Connaissances et expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest/Afrique ou autres marchés émergents. 

Excellent sens de l’organisation, aptitude à hiérarchiser les tâches et à travailler efficacement, souvent avec des contraintes de temps. 

Esprit d’équipe et aptitude à travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Dossiers de candidatures 

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 15 novembre 2018 à l’adresse suivante : infoci@africsearch.com

Descriptif du poste de Responsable RSE