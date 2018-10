L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est une organisation panafricaine d’intégration juridique. Elle œuvre pour garantir la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs et des entreprises dans ses 17 États membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.

Pour les besoins de ses services, l’OHADA recherche des femmes et des hommes hautement qualifiés pour le poste suivant :

C. Postes basés à l’École Régionale Supérieure de la Magistrature siseà Porto-Novo (Bénin)

• un Directeur de la Recherche et de la Documentation

– Pour plus d’informations sur la description détaillée de ce poste et la composition du dossier de candidature, veuillez consulter l’annonce sur

www.sggroup.net, www.ohada.org ou www.ohada.com.

– Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 05 novembre 2018 à l’adresse suivante : ohada.cv@sggroup.net

