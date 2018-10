Directeur Administratif et Financier H/F

Rattaché(e) au Directeur Général de la filiale, vous êtes en charge de superviser les services qui assurent l’ensemble des fonctions financières, comptables, de trésorerie et administratives de l’entreprise. Vous assurez le reporting de l’activité vers la maison mère en implémentant et analysant les indicateurs clés. Vous mettez en place et améliorez les solutions organisationnelles et méthodologiques ainsi que les indicateurs de pilotage des activités.

Vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience en direction financière au sein d’un groupe international avec une solide expérience managériale.

Vous avez une grande connaissance de l’Afrique de l’ouest avec une expérience significative dans le secteur de l’industrie et/ou de la distribution.

Pour postuler : fadk@fedafrica.com

www.fedafrica.com

FED