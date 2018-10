Country Manager H/F

Vous êtes responsable de l’ensemble des activités de la société, notamment des aspects stratégiques, opérationnels et financiers. À ce titre, vous assurez le bon fonctionnement des entités du Libéria par le pilotage de fonctions transverses, la définition des stratégies et plans d’action pour la bonne conduite des activités et en garantissez la conformité. Vous accompagnez également le Comité Exécutif Groupe dans la gestion des relations avec les autorités publiques, associations et

organisations professionnelles.

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 10 ans sur des fonctions similaires, et disposez de compétences avérées en gestion et pilotage d’entreprise. Vous maîtrisez parfaitement la langue anglaise et êtes à l’aise avec le français.

Pour postuler : fadk@fedafrica.com

www.fedafrica.com

FED